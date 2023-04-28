《神探大戰》慶功宣布開拍續集　韋家輝：盡量原班人馬上陣

▲ （左起）劉青雲、王易冰、楊受成、韋家輝、林峯。

由韋家輝執導、監製及編劇電影《神探大戰》，早前在各大電影頒獎禮屢獲殊榮，其中更包括在第41屆香港電影金像獎榮獲最佳導演（韋家輝）、最佳男主角（劉青雲）、最佳編劇（韋家輝、陳偉斌、麥天樞）、最佳攝影（鄭兆強）4 大獎項，成今屆金像獎獲獎最多的電影。



《神探大戰》慶功宴於昨晚（4月27日）舉行，英皇集團主席楊受成、上獅文化CEO王易冰，聯同《神探大戰》導演韋家輝，監製邵劍秋、朱淑儀，以及主角劉青雲、林峯、湯怡、陳家樂、吳浩康、楊天宇、洪天明、車婉婉、伍詠詩、張文傑一同出席。

▲ 展示《神探大戰》在各大頒獎禮所得獎座。

韋家輝坦言感恩

現場展示《神探大戰》在各大影展所得的獎座，對於電影叫好叫座，韋家輝導演坦言：「感受好深，電影在2018年完成，到今天拿獎、慶功，入行以來從未試過，好神奇、好感恩！」

至於再奪影帝的劉青雲則表示：「與韋家輝導演合作多年，一直都非常愉快，期間走過高山、又走過低谷，今日終於有個不錯的回報，但我相信仍未達到韋導演的最高目標！」

宣布開拍《神探大戰2》

首次與韋導演合作的林峯，憶述這次難忘經歷：「好幸運可以跟韋家輝導演與青雲哥合作，日後希望可以有更多學習的機會！」



慶功宴上，楊受成同時宣布《神探大戰2》正式落實開拍，而韋家輝被問是否原班人馬上陣時，透露：「故事將會延續第一集發展，盡量希望是原班人馬上陣，很慶幸有這班好演員幫手！」

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