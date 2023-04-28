【反高利貸】屯門貴利集團500%年利率放貸　21人被捕包括2學生涉參與非法追債

▲ 屯門警區刑事部搗破一個高利貸集團。

警方於4月25至27日在屯門區內進行代號「所羅門」的反非法收數拘捕行動。行動中，警方共拘捕17男4女，年齡介乎17至50歲，涉嫌「串謀以過高利率放貸」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」，並檢獲電腦、銀行卡、170萬現金、借據及欠單等證物。

屯門警區(刑事)總督察譚子偉指，警方於區內與保安業界建立訊息平台，並定時由探員突擊測試保安員對陌生人進入大廈內警覺性及對應行動。並不時到大廈派發宣傳單張，警惕市民不要向不明來歷財務公司借貸，警方發覺有市民為貪一時之快，向不明來歷財務公司借貸後，事後竟發現還款利率高達500%。

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屯門警區反三合會行動組第二隊督察鍾藝滔指，警方經過線報及深入調查後於4月25至27日，3日內展開拘捕行動，並成功搗破一個巧立名目方式，以提高息率的財務公司。行動中拘捕17男4女，年齡介乎17至50歲，並檢取大量證物，包括借貸文件、電腦、數錢機及170萬元現金。被捕人報稱學生、裝修工人、運輸工人及無業，部分人有黑幫背景，被捕人涉嫌放高利貸、刑事毀壞、刑事恐嚇及洗黑錢等，手法包括淋紅油、塞鎖匙窿、以訊息恐嚇及貼大字報等，部分被捕人士為求搵快錢被人慫恿，收取500至1,000元進行非法收債，其中有2名18歲以下青少年，不排除受朋輩影響及於社交平台獲得訊息被慫恿參與犯案。警方提醒青少年，不要貪圖小利誤入法網，警方仍根據記錄調查受害人數目，行動仍然持續不排除再有拘捕行動。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司莊成逸指，警方留意到疫情下，有市民及小商戶因經濟問題借下債項未能準時償還，債主會聘用收數公司，而收數公司會以非法手段收債。警方提醒市民返回大廈屋苑時留意有否陌生人跟隨，而保安員亦要留意有否陌生人進入大廈內。警方重申，非法放債屬嚴重罪行，任何人以高於年利率48%放債即屬違法，一經定罪最高可被判罰款500萬元及監禁10年。亦提醒市民不要將戶口借與他人，不論有否報酬，亦有可能干犯洗黑錢罪名，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉