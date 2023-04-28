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【廉航新線】快運開通越南河內直航航線　推限時慶祝優惠單程票價68元起

社會 22:41 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

香港快運開通往來香港與越南河內之直航航線。

香港快運今天(28日)正式開通往來香港與越南河內之直航航線，並特別推出限定優惠，只需於下月3日至6日透過快運官方網站預訂河內航班，並於下月8日至7月11日期間出發，單程優惠票價由港幣68元起。

為慶祝新航線開通，快運特別推出限定優惠，單程優惠票價由港幣68元(優惠不適用於稅項及其他政府所徵收之稅項和費用)起，顧客只需於今年5月3日至6日期間透過官方網站預訂河內航班，並於今年5月8日至7月11日期間出發，即可尊享此項優惠。

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，快運現時設有越南峴港和芽莊2條直航航線，飛往越南首都河內的航線亦正式開通，樂見越南航線得以擴大，讓顧客能夠在3個越南城市之間輕鬆地遊走與探索，體驗不可錯過之旅。

河內航線的開通，令快運的航線網絡增加至29條，其中有20條航線正在營運，而該航空公司的航班班次亦已回復至2019年疫情前的水平。現時快運每周提供超過430個航班，並計劃於今夏增至每周超過500個航班。

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責任編輯：蘇文軒

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