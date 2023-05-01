【公私營合作】醫管局：1400名病人參與專科門診「共同治理計劃」　計劃將於明年上半年涵蓋至前列腺癌康復者

▲ 醫管局料將專科門診共同治理計劃，擴展至癌症康復者。(陳展棋攝)

公立醫院服務供不應求，公私營合作是其中一招應對服務短缺。醫管局表示，「普通科門診公私營合作計劃」，目前為超過4萬9千個病人提供服務，預計2023至2024年服務名額會增加至5萬6千個。另外，醫管局於2021年8月引入專科門診「共同醫治模式」，計劃模式與普通科門診公私營合作一樣，並於內科、骨科及精神科試行。醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示， 計劃將專科門診「共同醫治模式」，擴展至前列腺癌等癌症康復者病人，預料明年推出。

目前醫管局設有普通科門診協作計劃，為已於門診看診12個月，病情穩定的病人提供服務，病人可以於650個私家醫生服務點，診治慢性疾病，費用相等與普通科門診。另外，亦於2021年將協作計劃涵蓋至專科門診，目前兩個計劃共為4萬9千個病人服務。

陳允健表示，兩個計劃合共的名額於2023-24年度會擴展至5萬6千個，亦計劃未來推展至更多專科，包括癌症康復者的專科，初步計劃於明年上半年為甲狀腺癌的康復者提供作服務。

對於專科門診協作計劃實行1年只有1千4百個病人參與計劃，被問到參與病人數目是否較少。陳允健稱，不少病人滿意醫管局服務，因此需要較多時間說服病人到私家醫生求診，「覺得係一個開始，當然係愈多愈好。」陳允健表示，對病人未來的增長樂觀。

另外，政府將於第三季推出慢性疾病共同治理計劃。陳允健表示，普通科門診一直實行，與慢病計劃並沒有重疊，目前而言會繼續實行，局方會與政府審視情況，長遠會配合政府的考慮。

醫管局亦計劃，推出化驗檢查協作計劃，方做門診協作計劃病人，使用私人化驗所。至於於疫情期間推行的乳癌及骨折手術協作計劃，會成為恆常計劃，預料2023-24年度，分別為360個及400個病人提供手術。

記者：陳展棋