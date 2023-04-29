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【親子好去處】My Melody森林探險室內遊樂場　期間限定3大遊戲+4大打卡位

親子好去處 09:00 2023/04/29

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

The Big Things Playground聯乘My Melody打造「魔法森林探險之旅」活動。（任薏 攝）

Sanrio人氣角色My Melody與一眾好友，最近去到位於荃灣的芬蘭式室內兒童遊樂場The Big Things Playground與各位小朋友玩遊戲打卡，由即日起至8月31日，The Big Things Playground與Sanrio一起打造「魔法森林探險之旅」活動，小朋友可以加入My Melody及The Big Things探險隊幫助My Melody尋找失落的星星碎片，完成星級任務，當中有3個互動遊戲和4大打卡位！

最新影片推介︰

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互動遊戲1「繽紛同找星星派對」

家長和小朋友需要運用觀察力、專注力和集中力，追尋隱藏在魔法森林中不同角落的星星，再將星星帶回基地。尋找星星的過程既可以增強小朋友的觀察力和集中力。

互動遊戲二「My Melody星光工作坊」

小朋友可以為My Melody及一眾The Big Things探險隊成員填上顏色，發揮創意、啟發創造力和想像力，更可以增強小朋友對色彩的運用和想像力。

互動遊戲三「星星製造機」

星星和糖果從天而降，小朋友玩得開心之餘，也可以增強視覺和手部協調能力。

    點擊圖片放大
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一家人玩完之後記得去4大打卡位拍照留念，包括魔法森林攝影區、賽車競技場、星星基地和火山群島。打卡位夢幻精緻，一家人在此可創造美好回憶。

The Big Things Playground位於荃灣南豐紗廠。（任薏 攝）

The Big Things Playground「魔法森林探險之旅」

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓205-207號
日期：即日起至2023年8月31日
預約及入場費︰【詳情按此】

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記者︰任薏、林綺玲

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