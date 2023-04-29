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【榴槤禁忌】男子榴槤配啤酒後暴斃 4類食物與榴槤同食可致嚴重腹瀉

食用安全 09:43 2023/04/29

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

4類食物不宜與榴槤同食，可致嚴重腹瀉。

踏入夏天，身邊不時傳出榴槤飄香。對於榴槤，有人趨之若鶩，有人避之則吉。我從小一直疑惑：到底為甚麼不同人對榴槤的喜愛或厭惡會有如此大的差別？

據研究顯示，榴槤果肉氣味成分相當複雜，目前科學上已知的氣味成分，至少就有40多種以上，包括帶有蜂蜜、花香和水果的酯類物質；有焦糖味的呋喃酮；以及有烤洋葱、腐爛洋葱、甘藍菜、臭雞蛋等氣味的硫化物。綜合來說，榴槤的特殊氣味主要是來自不同的硫化物，部分硫化物甚至只有在榴槤中被發現。

榴槤藏有的硫化物，原來是非常獨特。科學家發現，它能夠活化我們體內TRPA1及TRPV1兩個受體蛋白，觸發生熱作用。這與辣椒素、胡椒鹼、生薑酚等香辛料成分能激發生熱反應，讓人感到身體發熱的情形類似，這也許解釋了為何中醫認為榴槤屬熱性，多吃會使人「上火」。

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我對榴槤的熱愛程度，迹近瘋狂，深知要懂禁忌，方能吃得更多。去年，泰國有一名24歲男子食榴槤，再飲啤酒後暴斃。原來，榴槤中的硫化物，會減緩分解酒精毒素，導致酒精中毒。牛奶、蟹、海鮮等與榴槤同食都會對身體有危險，引致消化不良、腸胃絞痛，甚至嚴重腹瀉等情況。

除此之外，即使果王有多麼吸引，某些人士實在不適合吃榴槤，性命攸關。榴槤糖份高，糖尿病患者進食後，會出現急性併發症。心腦血管患者吃榴槤，容易導致血管阻塞或中風。此外，榴槤含大量鉀，腎病患者難以排出體外，容易造成心律不正。

對於有人喜歡榴槤味，有些人卻無法接受，可能是嗅覺感知發展出現差異：欣賞榴槤者，能夠從一些混雜胺類氣味中，輕鬆辨別出帶甜味的酮類和酯類化合物，所以，千萬不要嫌棄廣大的「逐臭之夫」；何況，明代張岱說過：「人無癖不可與交，以其無深情也；人無疵不可與交，以其無真氣也。」此癖者，更深情。

撰文 : 金鈴 護士

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