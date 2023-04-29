【移民星國】3歲移居香港逃避兵役10年 29歲港爸一個原因甘願回新加坡自首

▲ 29歲港爸為妻兒決定回去自首。

在新加坡出世、3歲起隨爸爸移居香港的29歲男子劉俊勝（譯音），他逃避新加坡兵役10年，但為了帶妻兒回新加坡定居過上更好的生活，他最後決定回新加坡自首，最後被判入獄6個月。

綜合新加坡《新明日報》及《聯合早報》等報道，29歲男子劉俊勝在新加坡出生，媽媽是新加坡公民，爸爸是香港居民，自父母離異後，他在3歲跟隨爸爸回到香港定居，他長大後在香港經營修車廠，並在香港結婚生子，媽媽則繼續在新加坡生活。

在新加坡，有兵役義務的男性需要在16歲半前登記入伍，並在18周歲正式入伍成為全職軍人，服役兩年。案情指出，劉俊勝在2010年年滿16歲時，媽媽通知他必須回新加坡履行國民服役義務，由於劉俊勝想繼續留在香港，媽媽於是以出國讀書為由為他申請出國準證，但準證於2010年7月到期，劉俊勝同年9月登記了國民服役。

劉俊勝的媽媽在2011年以兒子打算放棄新加坡國籍為由，向新加坡中央人力局申請延緩服役，由於沒有提交所需的文件，新加坡當局拒絕了申請，並將服役通知寄到劉俊勝在香港的住址。

直到2020年新冠肺炎疫情來襲，劉俊勝修車廠生意大受打擊結業，加上他與妻子商量後覺得回去新加坡定居是最好的選擇，劉俊勝通知母親他有意帶妻兒回新加坡，並讓妻兒也成為公民，最後決定回去新加坡自首。

劉俊勝的代表律師求情時指，他並非逃離新加坡，只是想留在香港生活；控方卻指被告自首不是因為真心懊悔，而是出於個人利益，認為法官不應過度考慮這個求情理由。劉俊勝承認一項抵觸國民服役征召法令的罪狀，被判監6個月。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳