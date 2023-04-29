【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持

▲ 真係好媽媽！

陳自瑤（Yoyo）向來是圈中模範媽媽，即使工作幾忙，一有空閒的時候就會陪伴女兒王靖喬（QQ），而且，永遠將女兒放在第一位，母女關係要好。

轉眼QQ11歲生日，Yoyo為愛女花盡心思慶祝，一早計劃到烘焙店親自炮製生日蛋糕，為囡囡送上驚喜。

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親自整蛋糕 王浩信隔空出現

Yoyo更將整過程放上社交網與大家分享，見Yoyo細心地製三層蛋糕，而蛋糕有三隻顏色，分別是粉紅、黃和粉藍，而蛋糕上鋪滿五顏六色的棉花糖，更有「Happy11th Birthday Vic」的生日牌，蛋糕如此精緻，相信QQ收到一定很喜歡。

除了靚靚蛋糕，Yoyo更準備了了氣球，少女味十足，她留言表示：「最近真的很忙

前陣子還病倒了，幸好還能抽空為小寶貝送上驚喜#427#happybirthday#小寶貝生日#我做的生日蛋糕還可以嗎？」

雖然老公王浩信一如往常未有出鏡，不過就以行動支持老婆，連環派Like，而不少網民更大讚Yoyo是好媽媽!

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模範媽媽

Yoyo與囡囡感情非常好，在Yoyo41歲生日，甜晒女兒QQ送給她的畫作做生日禮物，稱女兒已籌備了幾天，全用上她最喜愛的元素，大讚女兒有心思。

她曾形容自己是女兒的陪玩員、陪溫書員，只要女兒喜歡做的事都會陪她。

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