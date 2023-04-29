【易通行】林世雄籲車主開立「易通行」戶口　下階段將於城隧及獅隧實施

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）下周日（7日）早上5時起便會實施「易通行」不停車繳費服務。運輸及物流局局長林世雄今日（29日）發表網誌，呼籲車主開立「易通行」戶口。

截至昨日（4月28日），運輸署已發出超過66萬個車輛貼，當中近70%的車主已開立「易通行」戶口。林世雄表示，「易通行」實施後將有兩大轉變：第一，駕駛者可以透過繳費貼（車輛貼或車種貼）繳付隧道費，無須於收費亭停車或排隊付款。如沒有繳費貼，則需要找地方或以電子方式補交隧道費；第二，青沙管制區的人手收費亭和快易通（Autotoll）車道將停止服務。

林世雄稱，尚未申請車輛貼或開立「易通行」戶口的車主，如果是擔心自己不熟悉網上申請手續而未行動，可以經「易通行」網站預約到上環林士街或荃灣政府停車場的服務站，由專人即場為你辦理申請車輛貼、開立戶口及設定繳費方式，如果資料齊備，一站式服務耗時一般不多於10分鐘，運輸署更會為申請人提供1小時免費泊車，非常貼心和方便。如果已申請車輛貼，但未開立「易通行」戶口，亦可以預約到上述2個服務站，由專人協助開立戶口及設定繳費方式。這2個服務站由設立至今已分別處理超過6,000宗的士和550宗其他車輛的申請。

此外，位於指定港鐵站及新界民政事務處的諮詢站，亦會協助市民申請和使用「易通行」服務。由2月下旬開設至今，這些諮詢站已妥善處理約22,000宗個案。

林世雄呼籲，未開立「易通行」戶口的車主不要再「觀望」，「易通行」將在下一階段於城門隧道及獅子山隧道實施，並於年內陸續推展至所有政府收費隧道，全港車主都有機會駛經實施「易通行」的政府收費隧道。他表示：

總之，過隧道，「實有你份」。

林世雄稱，政府的目標是在日後大眾更熟習繳費貼的運作後，逐步擴展應用至其他與道路交通相關的層面。他表示，盡早安裝繳費貼除了方便自己，亦有助社會加快推動「智慧出行」的其他措施。

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記者：黃穎津