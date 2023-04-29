【功課難題】碩士爸爸苦算10分鐘難解小一數學題 兒子一句話被笑指侮辱

▲ 碩士爸爸苦算10分鐘仍解不出這條小一的數學難題，之後兒子一句說話被指侮辱性極強。

小一數學作業，應該是簡單的加減數，但有時邏輯題往往會令家長百思不得其解。內地網上瘋傳一段6秒的短視頻，理工科碩士畢業的爸爸，面對小一兒子的數學作業時，竟面有難色，苦算了10分鐘仍解不出答案，在旁的兒子見狀後還貼心地問「爸爸，你要不要看答案」，爸爸為面子推掉兒子的好意說：「不看，不看」，影片笑翻不少網民。

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根據該影片顯示，碩士爸爸正埋頭苦算一份小學一年級的數學作業，但他思考了10分鐘、額頭都冒出汗珠，仍不知道題目的答案。在旁的兒子見狀，不想爸爸為解題而苦惱，於是貼心地拿著答案來詢問，「爸爸，你要不要看答案」，豈料爸爸仍不死心，當場拒絕「不看不看」，並繼續與眼前的題目糾纏。

▲ 該數學難題的題目。(網上圖片)

從影片中可見，該數學難題的題目是「『迎奧運，講文明，樹迎風』這9個漢字分別代表1～9，這9個不同的數字，當這9個數字放在代表奧運五環的圓圈內之後，要讓每個圓圈內漢字代表的數字相加起來是13，請算出一種來。」

▲ 有網民幫忙解題找答案。(網上圖片)

有網民為爸爸解困，公布正確答案「可以把1～9中的的數字，兩個或三個相加等於13的列出來，然後套在不同的漢字裡，用這種最笨的方法就能順利解答出來，初中或高中的方法，一年級的小朋友根本就不會，也聽不懂。」

影片曝光後，笑翻不少網民，更笑稱「對理科男最大的侮辱就是給他看答案」、「想當初，兒子一年級的數學題真的是全家出動」、「我也有同樣的經歷，小學的數學題也把我逼瘋過」、「碩士也有數學不好的」、「主要是現在的題目模稜兩可的，做家長的真的很難」。

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責任編輯︰王明芳