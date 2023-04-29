【東張西望】東張女神李旻芳採訪路霸被恐嚇　澄清：當時警察有即時採取行動

TVB節目《東張西望》在前晚（4月29日）播出一集以「大埔元嶺村惡人封路索買路錢 疑涉鄉議局中人搶器材 兇記者 連呀Sir都怕怕?」為題的個案引熱話。

事因攝製隊接獲大埔元嶺村村民求助，指其門前小路被阻塞，一名自稱擁路段業權人士要求過路者須付費，村民拒接受後通道竟被鐵閘封死。

東張女神李旻芳與攝製團隊到村採訪時被拒，拍攝期間更多次遭在場人士惡言恐嚇，而《東張西望》攝製隊的器材更在爭執途中被破壞，攝製隊最後報警處理。

而且警方到場後，在場惡霸仍繼續恐嚇攝製團隊，並在有警員情況下稱：「細佬，我唔知邊度溶咗你都得啊，明唔明啊？」可說目無王法。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

觀眾擔心《東張》攝製隊

影片播出後，觀眾對惡霸行為表憤怒，同時大讚東張女神李旻芳與攝製團隊勇敢，同時也為他們擔心，另外對於警方似乎沒有立即行動，更勸攝製隊離場而有不滿。

《東張西望》在昨晚（4月28日）播出時，負責主持的黃耀英、梁麗翹為大埔元嶺村事件澄清，指當時警方是有即時處理事件，並拘捕了一名涉案的52歲男子。

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

拘捕涉案男子

黃耀英交代稱：「我哋尋晚報導過一個關於大埔元嶺村嘅報導啦，我哋知道引來好多觀眾嘅熱烈討論，而我哋當中係有啲誤會嘅，以為現場處理緊嘅警察無即時採取行動。」

然後主持梁麗翹緊接：「無錯,喺度我哋想澄清返，其實當日喺報完警之後，到場嘅軍裝警察作出初步了解之後，其實已經喺現場，即時以刑事毁壞拘捕咗一名52歲嘅男子，亦都將佢帶咗返警署接受調查，及後相關嘅刑事調查隊，亦都有向報案人落口供，以及係跟進調查，相關案件係在查當中。」

▲ 《東張西望》主持黃耀英、梁麗翹。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R