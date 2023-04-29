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【疫情趨猛】Arcturus感染率升　盧寵茂：新冠陽性上升4倍

社會 12:03 2023/04/29

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

新冠疫情近日有回升趨勢。醫務衞生局局長盧寵茂今日（29日）出席電視節目時表示，近日檢測陽性比率上升4倍，而新變種病毒Arcturus感染比率亦正在上升。不過盧寵茂認為，市民應對疫情能力已大幅提升，即便春夏季高峰來臨，現時措施仍足以應付。

盧寵茂表示，各項新冠監察數據在過去一周上升3至5成，當中檢測陽性比率更上升4倍，估計現時每日約有1萬人確診。他認為疫情雖有回升趨勢，但因市民應對疫情能力已提升不少，故不需要非醫療的社交距離措施，包括重口罩令。他表示：

始終口罩令係一種立法手段，會喺好多嘅社會、經濟活動上帶嚟負面影響，所以如果宜家我哋用其他方法能夠應對的話，我哋暫時唔會考慮呢啲方法。

至於新變種病毒Arcturus，盧寵茂指本港的感染比率正在上升，但暫時不算高，在污水樣本中錄得少於3%病毒量。他強調，當局會密切監察情況。

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記者：黃穎津

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