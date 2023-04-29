【刁蠻新娘】網上公審伴娘拒染髮影響禮服美感 準新娘：她才30歲就有白頭髮

▲ 準新娘不滿伴娘有白頭髮。（開心速遞劇照）

不少新人都希望婚禮盡善盡美，留下最美好的回憶。有準新娘卻在網上發帖公審伴娘，原因是不滿伴娘未老先衰，30歲已經長出白頭髮，她希望伴娘可以染髮遭拒，擔心她的白髮會影響伴娘裙的美感。

英國《daily mail》報道，該名準新娘在婚禮策劃的群組上匿名發帖，指自己日前與姐妹團開每月的定期會議，商討婚禮當日的流程時，發現伴娘頭上有很多白頭髮，她事後建議伴娘染髮，但被對方以髮型師收費太貴以及自己會對染髮劑過敏為由拒絕。

準新娘表示，自己的建議遭到拒絕後，心中好似壓了塊大石頭，她擔心伴娘的儀容會影響到伴娘裙的美感，繼而影響自己的大日子，畢竟距離自己的婚禮只有10周。

她才30歲就有白頭髮，這真的很難看，我擔心會影響到我為她專心挑選的伴娘裙子美感。

她也續稱，自己無法為伴娘支付染髮的費用，因為給姐妹團的預算已經用盡。準新娘的帖子引發網民討論，有人揶揄做姐妹團還要開每月會議，怪不得頭髮會變白；也有人指責準新娘強人所難。

中西醫解構年輕人生白頭髮成因

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾指出，大部分白髮問題屬家族遺傳，與身體狀態沒大太關係。部分人有白化病，因基因變異，頭髮、皮膚及眼睛顏色也會變成白色。

另有些人因患白蝕，即免疫力系統失調，患者在年輕時已出現白髮及白眉等情況。但陳厚毅指，壓力增加亦會導致皮質醇偏高，身體會提早衰老，易出現白髮。

註冊中醫馬琦傑亦曾表示，現代醫學中，頭髮變白是黑色素不足所致。除了遺傳因素外，馬琦傑指都市人有許多壞習慣都可「誘發」生白頭髮，例如作息時間不定，譬如晚上11時後才睡、縱慾過度及勞累透支等，都會影響腎氣。

經常情緒鬱悶、壓力大等也會影響肝氣，進食過多刺激或生冷食物會影響脾胃，吸煙則影響肺氣。這些生活習慣都會影響肺、脾、肝及腎，因而影響頭髮變白。

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責任編輯：羅嘉欣