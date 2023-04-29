【癌症殺手】吸煙+飲酒+1個生活壞習慣　罹患口腔癌風險高123倍

口腔癌雖不在香港十大癌症之列，但口腔癌都是常見的癌病之一。香港醫管局癌症統計中心資料，2020年有921人患上口腔癌及咽喉癌，當中包括唇癌、舌癌、扁桃腺癌等，同樣不容小覷。台灣有醫生指出，除了吸煙喝酒之外，吃太熱、太辣的食物亦會對口腔造成傷害，增加患癌風險。

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台灣外科醫生江坤俊在節目《江P醫件事》中提到，口腔癌涵蓋範圍極廣，包括兩邊臉頰、上下顎至後面喉部，舌癌也屬於口腔癌。口腔癌的形成可以由物理性刺激或化學性刺激導致，兩者長期造成口腔細胞死亡或受傷，細胞修復過程若出錯，有機會產生癌症病變。

何謂物理性刺激？江醫生解釋指，物理性刺激包含反覆磨擦，包括配戴不合適的假牙、進食太熱（65度以上）及太辣的食物，導致口腔黏膜受損。至於最常見的化學性刺激則有煙、酒及台灣人比較愛吃的檳榔。

他引述統計數據指，吸煙人士罹患口腔癌的風險為非吸煙人士的18倍，若經常喝酒的話患癌風險為普通人的10倍；如果同時有吸煙、吃檳榔及喝酒的習慣，三者相加之下患口腔癌的風險更會比一般人高123倍。

江坤俊提醒，如果出現以下5個症狀，就有可能是癌症病變。

點擊看5大口腔癌病變症狀：

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另外，他亦指出有4種方式可以預防口腔癌。

1. 留意口腔衛生、定期看牙醫，留意口腔是否有不正常的物理刺激

2. 不要吃太熱、太辣的食物

3. 戒煙、戒酒及檳榔。

4. 接種HPV疫苗：醫生表示在口腔癌患者身上找到HPV病毒感染，因此建議大家可接種疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣