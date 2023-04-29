【法言人】林夏薇豪住15億山項獨立屋　家中設備齊全媲美五星級酒店

▲ 好正呀！

林夏薇在近日熱播中的劇集《法言人》演律師轉打離婚案，更有「滅絕師太」之稱。劇中薇薇表現亮眼，加上與馬國明、張頴康及黃嘉樂合作得甚有火花，獲觀眾力讚。

在劇中薇薇演律師，現實中她更加富貴，在2015年7月25日與金融才俊莫贊生結婚，夫婦於山頂獨立屋豪宅築愛巢，有指其豪宅市值15億元。

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屋內環境極寬敞 設備齊住

從薇薇分享的生活照中，不時令其豪宅曝光，屋內擁寬敞客廳及飯廳，從落地玻璃望出去，可俯瞰整個維多利亞港，超闊落巨廳設置投射螢幕，旁邊亦有不少影音設備，包括喇叭等，白色梳化上更擺放了陪牌咕𠱸，認真奢華。

獨立屋內更設有健身房、練舞間及泳池，家裡更放置了鋼琴及大型蝙蝠俠figure。

豪宅外並設有露天大花園，可供親友相聚一起BBQ，而林夏薇讓愛犬自由活動，於花園為狗狗設立「私人泳池」，讓牠們夏天消下暑。

其實在之前新年和聖誕節時，薇薇拍下在家慶祝的生活片段。從片中可見其客廳當時放置巨型桃花和聖誕樹，藝人朋友甚至可以圍著桃花轉圈。

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大天台飽覽維港靚景

她家中還擁有大天台，可180度飽覽維港靚景，而養有兩犬的她更曾在家中的天台與愛犬紥營，邊「露營」邊賞無敵維港海景，令人羨慕！

另外，她曾於家中貼揮春，相中所見，事事親力親為的她爬上高梯貼春聯，該梯約5米高，可想而知其家有多大，真的是五星級的家。

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