【巴士罵戰】與八旬父排隊等巴士 港女不滿大媽打尖被圍剿：奉旨打尖？

▲ 與八旬父巴士站排隊，不滿大媽打尖反被乘客圍剿，港女無奈：「奉旨打尖？」

幼稚園老師都會教小朋友排隊，但現實社會中，卻經常因排隊問題而掀罵戰！有港女日前與八旬老父排隊等巴士，因錯過了一班巴士而排首位，但當巴士埋站上客時，竟有位大媽「搶閘」插隊。港女即開聲怒斥對方 ，卻被在等排隊上車的乘客反罵，令她大感無奈又憤怒，「奉旨打尖？打老人家尖真係離譜，打完尖仲理直氣壯咁。」。

最新影片推介：

該港女日前在facebook群組「青衣街坊吹水會」發文呻爆，表示於4月23日早上，與八旬的老父在長青站等243M巴士，因為他們錯過了上一班車，所以他倆在站頭是排第一的，但就在下一班車來到時，排在他們後面的六十多歲的大媽忽然插在他們面前，打尖上車，

我即刻恕駡她 ，居然還被幾位阿叔阿嬸話我唔啱，莫非他們可以奉旨打尖？！

貼文一出，即掀起熱議，網民紛紛留言撐樓主，「搭車排隊好正常，落地府就俾佢打尖啦」、「直接用個身撞開佢，唔駛同佢嘥口舌」、「當面話佢：弱智唔洗排隊呀」、「 大聲同佢講 『隊尾果度呀，打老人家尖！』」、「打個八十幾歲嘅人尖， 果個大媽都好冇廉恥。」

有感同身受的網民指，「仲被話我洗唔洗咁急，我話我急唔急唔關你事，排隊呢啲嘢有爺冇乸教都識嘅嘢，你就係唔識」。

樓主就回覆網民表示，自己好肯定是排啱巴士隊伍，「我係排第一㗎！而且嗰位大媽本來都係排喺我哋後面，架車一嚟佢就闖我前面，佢擺明打尖！」，她形容自己當時立即用身擋住對方指責她打尖，不讓大媽早過八旬爸爸上巴士，「打我尖都算，打老人家尖真係離譜，最討厭就是打完尖仲理直氣壯咁。」

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳