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【香港小姐】彭慧中《真係唔好笑》玩到瞓地　宅男女神欠上位機會感無奈【多圖】

娛樂 16:08 2023/04/29

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）主持的TVB遊戲節目《真係唔好笑》，在今晚（4月29日）晚播出的第5集，邀來林盛斌（Bob）任嘉賓。

在今集《真係唔好笑》，8位參賽者分成兩組比賽，分別是紅組的Bob、彭慧中、Mayanne和奶仔，以及紫組的何廣沛、馮盈盈、羅毓儀和郭子豪；各人的隱藏身份是鬥獸棋中一款動物，每次有組別勝出遊戲，便可贏取線索競猜對方隊員動物身份，以智力和體力進行最後的「鬥獸大戰」！

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彭慧中搏到盡

在最後的「鬥獸大戰」，勝出方法有兩個，方法一是按鬥獸棋順序、拔走敵隊成員的尾巴，只要將所有人淘汰出局就贏出比賽，方法二是在場地找出「獸穴」提示，只要將對方「獸穴」侵佔就可贏出比賽。兩隊成員互相追逐拔尾巴，Mayanne和彭慧中更一度玩到瞓地。

彭慧中玩遊戲十分落力，其實之前在《吃貨橫掃曼谷》已十分搏命，不時泳裝上陣大派福利外，在其中一集與高海寧（高 Ling）、陳星妤齊到曼谷Safari World，與大班野生動物零距離接觸。

而彭慧中與猩猩齊齊合照被描水，她事後稱：「隻猩猩明星真係超級勁，一嗌roll機即刻入戲，起碼錫咗我20啖，一cut機即刻擰歪面唔理你！」

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感慨事業停滯不前

現年33歲的彭慧中於2010年參加香港小姐並打入最後八強，同屆三甲為陳庭欣、張秀文、莊思明。她入行後以主持為主，當中在《都市閒情》不時展示修長美腿受關注，成宅男女神。

可是，彭慧中雖然受網民注意，但事業上卻未有大突破，未受到TVB很大的重用令網民為她不值。

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而彭慧中曾在《吃貨橫掃曼谷》與高Ling深情對話，高Ling開門見山直接向彭慧中問：「我見到網上有人話覺得公司爭你一個交代，你覺唔覺？」

而彭慧中聞言亦快人快語回應稱：「好多人都係咁講，我都覺。」但她語畢即補充指只是「爭咗啲嘢」，當中包括機會，無奈稱：「都成12年喇，我真心講句，我覺得自己事業停滯不前。我唔想人哋唔記得我，好容易咋嘛。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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