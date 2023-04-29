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【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人

娛樂 13:52 2023/04/29

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

好好保重！

曾被譽為新一代喜劇大師詹瑞文是舞台劇大師，人稱「詹sir」的他受到很多人敬重。

不過在2012年他與公司同事Amanda傳出婚外情，翌年跟太太甄詠蓓離婚，Amanda名副其實「坐正」成為詹瑞文的經理人。

【劇場速報】詹瑞文創作本地首個5D沉浸式美食劇場　觀眾邊看邊吃經歷六感體驗

傳女伴離世 詹瑞文大受打擊

但近日傳出Amanda於本月初不敵癌魔離世，詹瑞文深受打擊，有消息指Amanda數月前一直跟肺癌搏鬥，更突然將與詹瑞文合資經營的西貢咖啡店「西偲名屋」轉手給員工繼續營運。

有傳媒指曾致電Amanda手機，發現已未能接通。之後再致電詹瑞文助手求證，惟對手稱「未能與詹瑞文聯絡」，並對Amenda離世消息不作回應。

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前妻甄詠蓓

詹瑞文於1993年與舞台劇演員甄詠蓓結婚，婚後育有一名女兒。直至2012年與公司職員Amanda發展婚外情，二人婚姻正底破裂，並於2013年宣布離婚。

詹瑞文曾卡電台節目回應與前妻甄詠蓓婚變因由，當時他說：「對於人生，我會接受好多唔同嘅轉變，當中包括緣分，我所遇到嘅人，有啲人嚟，有啲人會走，其實嚟得好自然。我從來冇regret，我好感恩遇到呢啲人。同時我又會睇清楚自己，其實我需要乜。喺唔同階段，我會承認、接受喺嗰個階段自己所做嘅事，我係一個樂於接受轉變嘅人。」

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