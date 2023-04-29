【售賣假藥】廉價藥物魚目混珠扮壯陽藥 90後扮老中醫賺逾千萬被捕

▲ 周男透過私人渠道購買大批廉價藥物，冒充成壯陽藥售賣。（微博帳號「中國網財經」圖片）

男性疾病有時難以啟齒，不少人會轉而到網上尋求解決方法。內地有90後男子假扮成老中醫，聲稱有「數十年從醫經驗」、「專治男性疾病」，以廉價藥物冒充壯陽藥售賣，一年時間內賺取逾900萬元人民幣（約港幣1,022萬元）。

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綜合內地媒體報道，周姓男子於1990年出生，原本在2015年6月與妻子一同成立一間電子商務公司，有10多名員工。後來周男認為男性壯陽藥有較大市場，於是自2021年起透過私人渠道購買大批廉價藥物冒充成壯陽藥，又組織公司員工在網上發布大量「周氏中醫館」廣告，以「一人一方」、「專治男性疾病療效顯著」等標籤作賣點，並聲稱有「數十年從醫經驗」的老中醫坐堂診症，藉此吸引不少男性網民諮詢及購買藥物。

根據調查資料，周男所售的假壯陽藥每30日劑量成本約為200元人民幣（約227元港幣），但他就以1,500至2，000元（約1,703至2,271元港幣）的價錢賣出，標價貴了將近10倍。而所謂的「一人一方」亦只是噱頭，實際上售賣的藥物均是一模一樣，並沒有任何分別。

▲ 周男以10倍價錢銷售藥物，謀取暴利。（微博帳號「新聞晨報」圖片）

有受害者在購買藥物服用一段時間後不覺有效，於是再次聯繫周男，卻發現對方回覆寥寥，因而醒覺自己受騙，遂報警處理。內地警方去年9月28日在周男的公司拘捕其妻子及公司員工，同時在其住處的地下車庫檢獲8箱藥物,周男於同日下午到派出所自首。

據內地警方了解，周男靠「周氏中醫館」在網上診症及售賣藥物，合共獲利逾900萬元人民幣（約港幣1,022萬元）。而周男所售的藥物經過鑑定後，發現均為非國家認可且無實際藥效的產品。經審查，上海市青浦區人民檢察院將依法對周男提起公訴。

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責任編輯：羅嘉欣