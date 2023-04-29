【無障礙】大讚香港巴士細節有愛 內地殘障女運動員親身體驗：輪椅推行很方便

▲ 內地殘障女運動員璐英流。早前來港旅遊，她親身體驗無障礙交通，大讚全面有愛。

香港不少交通工具已提供無障礙設施供殘疾人士使用，來減輕他們乘搭公共交通工具的不便。早前有內地殘障女運動員在社交平台上分享遊港親體驗，她大讚香港巴士的細節很全面，對傷殘人士超細心很有愛，不但為他們提供專屬坐位，就連排隊也有專屬的等候區，設施非常全面，內地網民也大讚「香港包容性真的強」，「人文設施確實比大陸好」!

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該名內地殘障女運動員璐英流，本名叫孫晨璐，是一名乒乓球運動員，2021年10月，她獲得了全國第十一屆殘運會暨第八屆特奧會乒乓球女團冠軍和女雙冠軍。

日前她來港親身體驗巴士無障礙，並於社交平台發帖，主題是「去香港坐巴士，你會不會注意到這個細節？」，並上載了一條54秒的短視頻，她表示來港旅遊時，發現香港巴士的無障礙設施很全面，坐巴士比坐地鐵還方便，不但不需要找升降機，「巴士站直達景點很方便」，她更大讚香港巴士的細節位，對無障礙人士很貼心。

從影片看到璐英流在巴士站等候巴士，巴士埋站後，車長看到坐輪椅的她，立即拉出踏板，讓她輕易上巴士，

巴士司機看到是坐輪椅的乘客，會先把巴士(上客位)降低高度，這樣踏板的坡度就變矮了，輪椅推行不陡峭，更方便。

她登車後，發現巴士內有專屬輪椅泊車的位置，更有不少貼心設備，

上來就是專門的輪椅座位，靠背和扶手都有兩個安全帶，到站前按鈴，還有USB充電插口。

下車時，她再從前門踏板下來，斜坡會直接搭在行人道上，她指內地公交車坡道特別大，有的巴士都是台階，香港巴士無障礙很全面，站台都有輪椅等待區，她更指內地的巴士比較老舊，這次體驗過香港的無障外設施後，讓她不禁表示：「希望我們內地無障礙越來越好」。

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貼文一出，網民紛紛留言大讚香港無障礙做得很好，「香港在無障礙方面做的比大陸好」、「希望內地的無障礙設施和平等尊重的公眾意識早日跟上」、「無障礙好棒呀」，另有網民指殘疾人在國內出行不便早就是通病，「你覺得在路上公共交通上見不到那是因為公共設施不完善，導致他們放棄出門！」。

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責任編輯︰王明芳