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【揚威國際】第48屆日內瓦國際發明展多間大學奪獎　理大獲特別大獎數目為全港之冠

社會 18:50 2023/04/29

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

理大在第四十八屆日內瓦國際發明展共奪得31項獎項。（理大提供）

第48屆日內瓦國際發明展於4月26日至30日在瑞士舉行。香港多間大學於第48屆日內瓦國際發明展上取得驕人成績，展覽囊括了來自約40個國家及地區的近1,000項發明，其中293項發明來自香港。

港大科研團隊在發明展中共贏取19個獎項，其中包括「 CAI Award 發明創新獎（中國代表團）」和 「Prize of the Delegation of Malaysia」兩個特別大獎。港大今年的參展項目來自建築學院、工程學院、理學院、李嘉誠醫學院，以及兩個港大InnoHK科研實驗室，贏得兩個特別大獎、1個「評判特別嘉許金獎」、 6個「金獎」，6個「銀獎」和4個「銅獎」。

    點擊圖片放大

科大首次以機構名義，參與這項全球最負盛名的發明展，參展的發明項目達19個，創下科大歷史新高。科大19支參展隊一共奪得20個獎項，包括1個中國代表團發明和創新優秀獎、3個評審團嘉許金獎、5個金獎、6個銀獎及5個銅獎。這些發明涵蓋細胞治療、組織學成像、納米膜材料和3D列印等領域。19項發明當中，4項關於水質處理的發明是與香港政府渠務署合作，涉及氣味控制、固液分離及管線監測等新技術。

理大獲特別大獎數目為全港之冠，包括理大參與研發的新型高效「納米多環離焦」近視防控鏡片、用於「天問一號」火星探測任務的火星相機，以及治療多種肥胖相關代謝性疾病的首創新藥「ABarginase」。28個理大發明項目囊括31個獎項，包括3個最高殊榮特別大獎、5個評審團嘉許金獎、12個金獎、5個銀獎及6個銅獎；是理大歷年來獲得最多獎項一屆。

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記者：黃穎津

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