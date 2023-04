【揚威國際】第48屆日內瓦國際發明展多間大學奪獎　理大獲特別大獎數目為全港之冠

▲ 理大在第四十八屆日內瓦國際發明展共奪得31項獎項。(理大提供)

第48屆日內瓦國際發明展於4月26日至30日在瑞士舉行。香港多間大學於第48屆日內瓦國際發明展上取得驕人成績,展覽囊括了來自約40個國家及地區的近1,000項發明,其中293項發明來自香港。

港大科研團隊在發明展中共贏取19個獎項,其中包括「 CAI Award 發明創新獎(中國代表團)」和 「Prize of the Delegation of Malaysia」兩個特別大獎。港大今年的參展項目來自建築學院、工程學院、理學院、李嘉誠醫學院,以及兩個港大InnoHK科研實驗室,贏得兩個特別大獎、1個「評判特別嘉許金獎」、 6個「金獎」,6個「銀獎」和4個「銅獎」。

▼ 點擊圖片放大

科大首次以機構名義,參與這項全球最負盛名的發明展,參展的發明項目達19個,創下科大歷史新高。科大19支參展隊一共奪得20個獎項,包括1個中國代表團發明和創新優秀獎、3個評審團嘉許金獎、5個金獎、6個銀獎及5個銅獎。這些發明涵蓋細胞治療、組織學成像、納米膜材料和3D列印等領域。19項發明當中,4項關於水質處理的發明是與香港政府渠務署合作,涉及氣味控制、固液分離及管線監測等新技術。

理大獲特別大獎數目為全港之冠,包括理大參與研發的新型高效「納米多環離焦」近視防控鏡片、用於「天問一號」火星探測任務的火星相機,以及治療多種肥胖相關代謝性疾病的首創新藥「ABarginase」。28個理大發明項目囊括31個獎項,包括3個最高殊榮特別大獎、5個評審團嘉許金獎、12個金獎、5個銀獎及6個銅獎;是理大歷年來獲得最多獎項一屆。

記者:黃穎津