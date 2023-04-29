【揚威國際】第48屆日內瓦國際發明展科大奪20獎　參展發明創科大歷史新高

▲ 科大於第48屆日內瓦國際發明展奪得20個獎項。（科大提供）

香港科技大學於第48屆日內瓦國際發明展上取得驕人成績，19支參展隊一共奪得20個獎項，包括1個中國代表團發明和創新優秀獎、3個評審團嘉許金獎、5個金獎、6個銀獎及5個銅獎。

由科大校長葉玉如帶領，利用血液生物標誌物組群檢測阿爾茲海默症的研究項目，榮獲中國代表團發明和創新優秀獎及評審團嘉許金獎兩個獎項。這項發明可於阿爾茲海默症病徵出現前的5至10年，通過檢測血液生物標記水平的變化來診斷該疾病。

另外兩項評審團嘉許金獎獲獎項目，分別是由科大化學與生物工程學系教授周迎領導、用於慢性病管理的先進高分子藥物，以及科大機械及航空航太工程學系榮休教授袁銘輝領隊、利用超聲波和溫度監控的金屬3D列印技術。

今年是科大首次以機構名義，參與這項全球最負盛名的發明展，參展的發明項目達19個，創下科大歷史新高。這些發明涵蓋細胞治療、組織學成像、納米膜材料和3D列印等領域。19項發明當中，4項關於水質處理的發明是與香港政府渠務署合作，涉及氣味控制、固液分離及管線監測等新技術。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，科大的發明和技術在日內瓦國際發明展上獲得廣泛認可，令科大深感鼓舞。這不但顯示科大在尖端技術研發方面的雄厚實力，亦展現了科大學生、校友和教員的創業精神。作為一所大學，科大將致力提升科研技術商品化的準備度，並會盡早與業界夥伴合作，以期減少障礙並縮短技術轉移的過程。科大也將不斷突破知識的界限，為香港及全球社會創造福祉。

第48屆日內瓦國際發明展於4月26日至30日在瑞士舉行。參展的發明家、大學、機構和公司的數量創歷史新高。展覽囊括了來自約40個國家及地區的近1,000項發明，其中293項發明來自香港。

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記者：黃穎津