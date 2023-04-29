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【陳連聯婚】連詩雅感激周柏豪出現驚喜淚崩　Shiga視對方為哥哥：大家一齊長大

娛樂 16:29 2023/04/29

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

好開心！

陳家樂和連詩雅（Shiga）在本月24日正式拉埋天窗，榮升「陳太」，結婚過後Shiga亦有在社交網分享當日結婚點滴，隔住個Mon都感受到Shiga的幸福之情。

今日（4月29日）Shiga在網上分享一段片段，原來當日因工作關係不能親身到場見證Shiga大日子的周柏豪，特意在工作前到Shiga的酒店房間送驚喜。

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柏豪現身送驚喜

片中所見，柏豪一入到酒店房內左望右望看看Shiga蹤影，最後入到洗手間，Shiga正準備妝髮，當她一看見柏豪即大哭再相擁，更問：「點解你喺度？」場面感動，柏豪如此有心，Shiga當然要拍照留念，而柏豪的弟弟周柏文亦在其中。

之後Shiga發文感謝柏豪特意出現送祝福：

那天真的非常非常非常非常非常意外
我知道你都好想親身可以見證我這個時刻
但係我哋都係一個對工作，非常之有熱誠同有責任既人
所以我非常非常之明白
但係我完全冇諗過你會在出發工作前
特登到一到親身出現送上你嘅祝賀

她指與對方相識多年，互相見證大家不同階段成長：

在凌晨4點出現
那刻我真的哭識到崩潰
你係我入Starz 嘅第一個朋友
大家一齊長大，經歷咗無數無數無數嘅嘢
我睇住你成家立室有你自己嘅家庭
大家亦都一齊見證大家在工作，人生路上不同的成長
今日到我踏入人生另一個階段
所以好多好多嘅感觸
感謝您，同同行嘅戰友
幾經辛苦
排除萬難
都要來見我一面
一切在心中❤️❤️
之後再好好慶祝

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感情如哥妹

Shiga與柏豪相識多年，二人由同一模特兒公司出道，之後再同一間唱片公司，大家見證各自的成長步伐，而二人感情非常好，Shiga當對方為哥哥一樣，感激對方經常照顧她。

當柏豪榮升爸爸後，她曾說：「我們除了工作，平時也會見面，一直當柏豪是大哥哥，因他仍有童真一面，以前很難想像他會變成爸爸，但自結婚後，柏豪真的改變很多，每次提到女兒都甜絲絲，又會手舞足蹈。」

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