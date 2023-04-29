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王菲前夫李亞鵬欠債4000萬人民幣　無奈坦言：面臨困難遠不止此數

娛樂 16:41 2023/04/29

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王菲前夫李亞鵬。

王菲前夫、現年51歲的李亞鵬，在2010年宣布棄影從商，可是在去年與兄長投資房地產項目失利失利遭提告，被要求償還債務，卻至今未按時履行還款，所涉金額達4,000萬元人民幣（約4,540萬港元），被法院判強制執行。

李亞鵬今日（4月29日）在微博回應事件：

4000萬。這事紛紛攘攘很多年，回應一下：1、已和對方商定了還款計劃，強制執行是一個常規流程，不做解釋了。2、我現在面臨的困難遠不止這四千萬，過去幾年我的企業一直在苦苦支撐，十年沒有裁過員工的我終於在去年底開始大量裁員約200人，至今還欠付很多員工的補償金，好在都是老員工給予了公司充分的信任，允許我一點點去償還。3、欠債還錢，為自己的錯誤買單，天經地義，無需多言。

李亞鵬與王菲離婚後，在2022年與海哈金喜（右）結婚。（取自微博）

然後他續稱：

這是我人生中的至暗時刻，但人生就是如此奇妙，在至暗時刻又給你一線光亮，這光亮便是讓我認識到了自己人生最大的錯誤——我的情懷遠大於我的能力！我何德何能要復活生活中的傳統文化；我何德何能要讓每一個孩子都再展笑顏；我何德何能去辦醫院辦教育。之前的我只是一個好大喜功的妄想者，現在的我已和自己和解，現在的我已入塵埃，更多的反省以後再和有興趣的朋友分享吧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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