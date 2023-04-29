【猴痘】59歲男訪廣東省後染猴痘　潛伏期內曾有高風險接觸

▲ 59歲男訪廣東省後染猴痘，潛伏期內曾有高風險接觸。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（29日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，並提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。

該個案涉及一名有長期病患的59歲男病人。他於4月25日開始出現皮疹，並於4月27日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（28日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

初步調查顯示，他於潛伏期內曾有高風險接觸。根據病人提供的資料，他曾於4月2至19日期間數次到訪廣東省。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。

中心已將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。中心同時呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

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記者：黃穎津