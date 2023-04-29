【圈中好媽】陳茵媺為愛女慶祝7歲生日花盡心思 Aimee爆囡囡想要高跟鞋禮物
娛樂 17:50 2023/04/29
陳豪與陳茵媺（Aimee）育有兩子一女，一家五口幸福滿載，本月27日是細女Camilla生日，他們一如以往在家中舉行生日派對。
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慶祝女兒生日
Aimee在社交網分享多張照片，相中所見Camilla穿上公主裙，攬着最愛的公仔與媽媽合照，而Aimee更送上「肉嘴」，之後一家人再影全家福，場面溫馨。
Aimee除為愛女準備了精緻的花花圖案蛋糕，家中更放滿不同氣球，相信Camilla過了一個難忘的生日。
爆囡囡想要高跟鞋
早前Aimee出席活動時透露在早上5點45分便起床女兒煮早餐，晚上則在家食飯慶祝。她又指女兒喜歡扮公主，更要求想要高跟鞋做生日禮物。
不過Aimee擔心小朋友年紀尚少，會影響發育，已暗地拒絕，改送囡囡手作玩具和零食，她表示兩個哥哥都很錫妹妹，亦有買生日禮物。
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大讚老公有耐性
另外，提到老公陳豪早前在網上大晒6大寵妻宣言冧老婆，包括學會等老婆、為老婆拍照和打燈、負責付錢等。
對此Aimee表示：「最緊要講完會做，會幫我影相，女仔影相真係好重要，佢都Ok嘅！不過我有要求，鍾意某啲角度影，佢都肯畀耐性。」
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撰文 : TOPick柴犬出動