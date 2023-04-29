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【圈中好媽】陳茵媺為愛女慶祝7歲生日花盡心思　Aimee爆囡囡想要高跟鞋禮物

娛樂 17:50 2023/04/29

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

囡囡轉眼7歲喇！

陳豪與陳茵媺（Aimee）育有兩子一女，一家五口幸福滿載，本月27日是細女Camilla生日，他們一如以往在家中舉行生日派對。

【愛妻號】陳茵媺愚人節迎接42歲　陳豪與子女送生日驚喜超溫馨

慶祝女兒生日

Aimee在社交網分享多張照片，相中所見Camilla穿上公主裙，攬着最愛的公仔與媽媽合照，而Aimee更送上「肉嘴」，之後一家人再影全家福，場面溫馨。

Aimee除為愛女準備了精緻的花花圖案蛋糕，家中更放滿不同氣球，相信Camilla過了一個難忘的生日。

轉眼Camilla7歲生日。

爆囡囡想要高跟鞋

早前Aimee出席活動時透露在早上5點45分便起床女兒煮早餐，晚上則在家食飯慶祝。她又指女兒喜歡扮公主，更要求想要高跟鞋做生日禮物。

不過Aimee擔心小朋友年紀尚少，會影響發育，已暗地拒絕，改送囡囡手作玩具和零食，她表示兩個哥哥都很錫妹妹，亦有買生日禮物。

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大讚老公有耐性

另外，提到老公陳豪早前在網上大晒6大寵妻宣言冧老婆，包括學會等老婆、為老婆拍照和打燈、負責付錢等。

對此Aimee表示：「最緊要講完會做，會幫我影相，女仔影相真係好重要，佢都Ok嘅！不過我有要求，鍾意某啲角度影，佢都肯畀耐性。」

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