【天然護膚】壞心情+唔夠瞓是皮膚大敵 凍齡達人分享6大原則天然護膚

▲ 《鄰家花美男》劇照

壞心情、唔夠瞓，真是皮膚的大敵，這是你、我都知道的「真理」，唔信的話不妨試試。如果一個人心地不好，例如心存狠毒、不知滿足、好貪小便宜、日日計算整人方法等等，包你皮膚「淪陷」、面目可憎。又例如晚晚開夜車寫稿、看小說、看電視、煲電話粥，俟東方發白才睡兩、三個小時，甚或完全不休息就去上班，到了下午往鏡子一照……黑眼圈、皺紋、雙目無神、大量掉頭髮等，就會一併湧現。

我曾經為了趕稿寫作，可以一個星期連續捱通宵，直至聽到晨早的鳥叫聲，才驚覺天光了。於是，馬上收拾書桌，爬上床小睡一會，因為還要趕上班、跟客戶開會去。

某次捱夜後，去見一位早已約好的長輩，坐着談話時一腦子渾渾噩噩，我還在裝精神奕奕、談笑風生。臨別前，長輩說我雙目無神，彷彿一下子老了十年。真是一言驚醒，多謝他提醒也來不及，以後也不敢通宵捱夜了。

我現在堅守六大原則：

一、盡量早睡早起；

二、下午小睡15分鐘；

三、讓自己充滿正能量、笑口常開；

四、堅持每日運動拉筋至少半小時；

五、對護膚功課絕不懈怠；

六、用天然方法護膚（保持上佳心情是方法之一）。