【蛋白質】烤製蟋蟀攪拌餵歲半女兒補充蛋白質 媽媽：每月慳3000元

▲ 加拿大網紅Tiffany，餵歲半女兒食烤製蟋蟀補充蛋白質，每月仲可以慳$3000。

孩子飲食要注重健康及營養，嬰幼兒飲食更要格外留神！加拿大美食網紅Tiffany Leigh，自爆餵18個月大的女兒吃「蟋蟀」補充蛋白質，包括烤蟋蟀、蟋蟀蛋白粉及蟋蟀零食，更試過把整隻烤蟋蟀讓女兒吞食，但女兒立刻吐出來不吃。她表示，以蟋蟀來替代豬、雞、牛等肉類，不僅營養成分豐富，還可以慳錢，每月可慳至少400美元(約3140港元)。

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加拿大美食網紅Tiffany Leigh向美國《商業內幕》(Business Insider)投稿，稱自己對於嘗試新事物抱開放態度，她到泰國、越南旅遊時，很欣賞以昆蟲加入菜式的烹調方式，曾經吃過炸狼蛛腿、螞蟻、蟋蟀甚至蠍子串。

Tiffany指，以前會讓女兒吃牛肉、雞肉與豬肉補充蛋白質，但隨物價上漲，為了減低生活開支，靈機一觸，展開這場為期3個星期的實驗，荷包更可慳不少。

Tiffany指，女兒非常喜歡吃一款類似奇多的蟋蟀零食，但被餵入一整隻烤蟋蟀時，立刻吐出來不吃。於是把蟋蟀攪拌在麵粉糊裡煎成鬆餅，孩子果然開心吃下去，甚至還想要更多，

我也吃了一些，並且明白為甚麼。因為你沒辦法知道這些鬆軟的蛋糕裡有蟋蟀。唯一的區別是口感尾韻有一點堅果味。

Tiffany續指，蟋蟀蛋白粉的蛋白質含量為65.5%，僅僅2大湯匙的蟋蟀粉，就能提供一個寶寶100%的每日所需的蛋白質。

對於我的20磅重女兒而言，就是每天9至14克，或者平均11克。

因此她就在芝士通心粉裡加入蟋蟀蛋白粉，女兒同樣吃得津津有味。如今，她決定在三餐加入其他可食用昆蟲，例如螞蟻、蚱蜢和蠕蟲，營養成分豐富，又可以每月慳400美元左右（約港幣3140元）。

據《紐約郵報》(New York Post)引述，營養師Jenna Werner表示，蟋蟀是很好的蛋白質來源，蟋蟀粉含有維生素B12、鈣、鐵、鎂、脂肪酸和鉀等營養，但須考慮窒息與甲殼類等過敏風險，以及要確保昆蟲食品獲得美國國家衞生基金會(NSF)或第三方認證。她又指出，蟋蟀蛋白粉的價格與乳清或植物蛋白粉差不多，因此如果不敢嘗試昆蟲，不妨從這些產品下手。

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營養師指蟋蟀營養高

《紐約郵報》(New York Post)引述營養師Jenna Werner表示，蟋蟀是很好的蛋白質來源，蟋蟀粉含有維生素B12、鈣、鐵、鎂、脂肪酸和鉀等營養，但要考慮窒息與甲殼類等過敏風險，以及要確保昆蟲食品獲得美國國家衞生基金會(NSF)或第三方認證。

她更指出，蟋蟀蛋白粉的價格與乳清或植物蛋白粉差不多，因此如果不敢嘗試昆蟲，不妨從這些產品下手。

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責任編輯︰王明芳