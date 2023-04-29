【職場八卦】公司大客戶稱讚打扮有品味 OL被女上司玩針對悶悶不樂

▲ 《開心速遞》劇照

我的好朋友Lily，近日心情好差，原因是被她的直屬女上司玩針對。一班姊妹當然問原因。理由是，Lily近日被公司某大客戶讚她衣着有品味、頭髮企理清爽，希望日後能與Lily多多合作云云。自此，那位頭髮油膩膩、外表不講究的女上司，就對Lily眼矋矋、說話單單打打。Lily感覺難受，問眾姊妹，是否衣着談吐向女上司睇齊，就會重回往昔的好日子，日日返工不再提心吊膽？

我提議她再仔細考慮一晚才作決定。翌日，起床梳洗上班去，她的衣着、髮型依然一絲不隨便，依然企理漂亮。她的理由是，女人點可以唔靚？點可以唔企理乾淨？因為令自己心情愉快，工作才會充滿自信心又有效率，而且同事看着也開心，走到街上也成了一幅美麗的城市風景，再加上個人的教養、EQ及能力，簡直無得輸。

我對Lily說，真是所向披靡呀！這才是真正的現代女性呀！Lily被我逗得開懷大笑。所謂悅己者容，以今日大都會女性的理解，扮靚是為取悅自己，與其他人有何相干？衣履頭髮企理也是為晚輩、為下一代樹立一個禮貌的榜樣。我從未見過我母親蓬頭垢臉、面青唇白、身材臃腫去見人的。

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