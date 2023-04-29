【脫毛保養】女生蜜蠟脫毛後穿短褲出遊 雙腿發炎現「恐怖粒粒」

不少女生都有脫毛習慣，但脫毛後的保養同樣重要。台灣有醫生分享個案，指一名女大學生做了蜜蠟脫毛後穿上短褲與朋友出遊，卻因缺乏保養而導致雙腿毛囊發炎，冒出「恐怖粒粒」。女生服藥後雖然康復，但雙腿依然留下色素沉澱，醫生形容得不償失。

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台灣皮膚科醫生胡怡萱在節目《醫師好辣》中分享過往病例，指出女大學生與朋友相約到高雄遊玩，而當地天氣炎熱，為了穿短褲時不會令體毛「現形」，決定自己在家做蜜蠟脫毛。

脫毛過程十分順利，該名女生亦如願穿上短褲與朋友出遊。然而她脫毛後並未進行任何保養，出遊時又是以電單車代步，中途還遇上雷陣雨，導致雙腿在酷熱天氣下受盡風吹、日曬及雨淋。結果女生結束旅程回家後，雙腿出現毛囊發炎的症狀，冒出密密麻麻的「恐怖粒粒」，甚至出現更嚴重、類似癤（又稱疔瘡）的深層發炎。

胡怡萱透露，當時為女生診斷後，處方了口服藥物及外用藥膏。女生在連續治療超過1周後，情況逐漸好轉，但卻依然留下了大片的色素沉澱，日後再花心思及額外費用來美白淡化，她形容女生得不償失。

5大脫毛方式利弊

本港皮膚科專科醫生林嘉雯就曾指出，夏季因脫毛致皮膚受損而求診個案比平日多。有少女用剃刀刮毛，毛髮倒生致毛囊發炎，留下疤痕；另有OL曬太陽後進行激光脫毛，致皮膚燒傷令小腿留下大片傷疤。

她提醒，並非每個人適合使用激光脫毛，如毛髮太淺色，可能不夠黑色素吸收特定波段的光。對於有說毛髮會愈剃愈粗，常拔毛亦不會令毛髮增生，她稱，只是女士特別留意腋毛生長而產生的錯覺。她分析5大脫毛方式利弊，詳情如下：

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責任編輯：羅嘉欣