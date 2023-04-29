楊樂文拍《命案》面對林家棟膽怯　Lokman坦言曾為MIRROR分上下弦生氣

▲ 《命案》

雷霆881商業一台的《星光背後》主持人梁泰來在今日（4月29日）邀MIRROR隊長楊樂文（Lokman）任嘉賓。

在杜琪峯有份監製、鄭保瑞執導的電影《命案》內，是現年33歲Lokman夥拍影帝林家棟首次孭重飛做男一。

雖然在參加《全民造星》前已演過電影《狂舞派》，但Lokman在節目自認是電影初哥，所以這回首次演有殺人傾向的沉重角色，坦言最初壓力大至跟不上拍攝：「最初未熟習拍攝節奏，是驚到甩碌，首兩日導演都話嚇親，都話係咪揀錯人，是個多星期才真正投入到。」

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▲ 楊樂文接受梁泰來（左）訪問。

Lokman還透露，最初面對林家棟會膽怯，幸得影帝無私教導令他獲益良多：「家棟會慢慢主動跟我研究，譬如我做錯了，他會提醒我跟之前不連接。成個拍攝我袋很多錢落袋，譬如他休息時會很靜地思考，讓情緒不會飛來飛去。」

他續指：「另外，他亦會關顧整團隊，他知我最初驚，就不會走過來，熟絡些就會主動跟我聊，真是個好好學習對像。」

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中學迷上跳舞

讀中一已迷上街舞想過以跳舞作終身職業的Lokman，及至2013年拍《狂舞派》時已是成名的舞者及排舞師。

而2018年參加首輯《全民造星》，是原來他有感浮沉多年收入不多，曾多次想放棄轉行，「那時成就不算好，感覺浮浮沉沉，又搵唔到錢，因為我跳街舞為主，那年代不太流行，我locking為主更加是小眾，試過很多時月賺數千元。中間好幾次想轉行，但往往想就會有個JOB出現留你幾個月，到最後那次，就出現《造星》，阿Dee找我一起參加。」

為鏡粉爭執感心痛



首輯《全民造星》成就5年來的MIRROR奇蹟，Lokman坦言台前幕後事前都沒預計過，對於出道就極速成名後，不同鏡粉為支持自己的偶像而產生爭執，他透露隊員都甚為「心痛」，希望鏡粉能團結支持整團隊。

至於12人被外間區分為上下弦，最初他原來頗為生氣：「一開始是激氣些，這樣區分會把大家的努力抹殺，有時網民是頗尖酸刻薄，起碼初時我會傷到心，為何要這樣形容？我都好努力喎，講到我們沒努力過般！後來才明白把口生響人哋度，激氣又只是我，睇下笑下就算！」

男人的浪漫

他亦坦承成名後，12人相處時間少曾產生誤會，慶幸公司安排節目《調教你MIRROR》化解誤會，「之前真的沒機會傾偈、溝通、認識，當彼此不知大家的想法就會靠估，就越來越多誤會，好彩有那節目，大家之後肯拿出來講，你肯講多些我就肯再講多些，關係就好好多。」



被問及經歷去年演唱會意外，12子怎互相扶持重新振作，Lokman說：「休息那數個月盡量畀空間大家，不會特意問候說：『點呀你？無乜嘢嘛？』反而是一種很男人的浪漫，再見面時點個頭，問OK？那就大家一起繼續衝，最重要畀空間大家去梳理自己。」

節目中，Lokman亦感謝不少粉絲堅持不退票，等12子重開演唱會：「是感恩又感激，我們很難做到什麼去報答他們，唯有看看有否無機會補償他們的損失！」

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