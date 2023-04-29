【復常之路】洋紫荊維港遊生意額回升至疫前水平　五一假期香港小輪接待人增3成

▲ 洋紫荊維港遊生意額回升至疫前水平，五一假期香港小輪接待人增3成。

香港小輪集團今日（29日）於中環4號碼頭舉行成立百周年慶典，香港小輪集團總經理李嘉豪表示，隨着世界各地開始通關，更多旅客能來香港觀光，洋紫荊維港遊生意額逐漸回升至2018年至2019年的水平；再加上臨近五一黃金周，訪港旅客人數上升，香港小輪集團接待人數亦增加了2至3成。

集團亦邀請恒基兆業地產集團及百仁基金一眾「共創明『Teen』計劃」的學員和友師於慶祝儀式後登上「洋紫荊維港遊」觀光船，一同欣賞維港美景，加強學員與友師的交流，為學員帶來一次難忘的維港遊體驗。香港小輪集團總經理李嘉豪在活動中，向同學介紹集團的業務和行業前景，同時亦邀請了資深員工與學員分享工作上的見聞和經驗，增進同學知識，擴闊眼界，有助同學發掘個人興趣，為未來定下目標。

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記者：黃穎津