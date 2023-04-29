  • 26°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 19:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】洋紫荊維港遊生意額回升至疫前水平　五一假期香港小輪接待人增3成

社會 18:02 2023/04/29

分享：

分享：

熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

洋紫荊維港遊生意額回升至疫前水平，五一假期香港小輪接待人增3成。

香港小輪集團今日（29日）於中環4號碼頭舉行成立百周年慶典，香港小輪集團總經理李嘉豪表示，隨着世界各地開始通關，更多旅客能來香港觀光，洋紫荊維港遊生意額逐漸回升至2018年至2019年的水平；再加上臨近五一黃金周，訪港旅客人數上升，香港小輪集團接待人數亦增加了2至3成。

集團亦邀請恒基兆業地產集團及百仁基金一眾「共創明『Teen』計劃」的學員和友師於慶祝儀式後登上「洋紫荊維港遊」觀光船，一同欣賞維港美景，加強學員與友師的交流，為學員帶來一次難忘的維港遊體驗。香港小輪集團總經理李嘉豪在活動中，向同學介紹集團的業務和行業前景，同時亦邀請了資深員工與學員分享工作上的見聞和經驗，增進同學知識，擴闊眼界，有助同學發掘個人興趣，為未來定下目標。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【易通行】林世雄籲車主開立「易通行」戶口　下階段將於城隧及獅隧實施
今日 10:51
【易通行】林世雄籲車主開立「易通行」戶口　下階段將於城隧及獅隧實施
【疫情趨猛】Arcturus感染率升　盧寵茂：新冠陽性上升4倍
今日 12:03
【疫情趨猛】Arcturus感染率升　盧寵茂：新冠陽性上升4倍
【揚威國際】第48屆日內瓦國際發明展多間大學奪獎　理大獲特別大獎數目為全港之冠
今日 18:50
【揚威國際】第48屆日內瓦國際發明展多間大學奪獎　理大獲特別大獎數目為全港之冠
【開心香港】陳茂波親訪美食市集　親自下廚製雞蛋仔及奶茶
今日 16:35
【開心香港】陳茂波親訪美食市集　親自下廚製雞蛋仔及奶茶
【猴痘】59歲男訪廣東省後染猴痘　潛伏期內曾有高風險接觸
今日 17:01
【猴痘】59歲男訪廣東省後染猴痘　潛伏期內曾有高風險接觸

你可能感興趣

【易通行】林世雄籲車主開立「易通行」戶口　下階段將於城隧及獅隧實施
今日 10:51
【易通行】林世雄籲車主開立「易通行」戶口　下階段將於城隧及獅隧實施
【疫情趨猛】Arcturus感染率升　盧寵茂：新冠陽性上升4倍
今日 12:03
【疫情趨猛】Arcturus感染率升　盧寵茂：新冠陽性上升4倍
【揚威國際】第48屆日內瓦國際發明展多間大學奪獎　理大獲特別大獎數目為全港之冠
今日 18:50
【揚威國際】第48屆日內瓦國際發明展多間大學奪獎　理大獲特別大獎數目為全港之冠
疫情 出入境管制 香港小輪 恒基 慶典 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
13:33 2023/04/28
【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
今日 13:52
【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持
今日 11:08
【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持