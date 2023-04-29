【著數優惠】新地15大商場推五一消費優惠　料5月生意人流將較去年升3成

▲ 新地15大商場宣佈斥資1,500萬元加碼消費獎賞。

新地15大商場宣佈斥資1,500萬元加碼消費獎賞，包括憑指定消費最高可賺1,900元電子優惠券回贈、珠寶鐘錶消費特享倍數積分；於商場微信服務號大派逾百商戶獨家旅客優惠；又伙拍大眾點評派發逾10萬張立減券，並在5月舉辦多場感謝祭活動，顧客憑指定消費以低至1元換購iPad Pro、1折價買按摩椅等，全面催谷本地及旅客開心消費。

新鴻基地產執行董事馮秀炎預料，5月生意及人流較去年同期升30%。當中，受旅客追捧的金飾珠寶、潮流電器、藥妝保健等行業更有望營業額按年升35%。

此外，apm於5.1長周末於中庭特設滋味市集，同場兼有商場聯乘美國玩味藝術家Andy Rementer設計逾2,000呎「遊藝快樂大道」，當中集「玩味藝術大道」、「彩蛋奇想花園」、「盲盒電話亭」等打卡熱點，並推出AR互動虛擬實景拍照遊戲，藉此豐富客人的購物樂趣。

獎賞1: 5.1消費賞人人有賞、 賺取高達$1,900電子優惠券

於4月29日起一連9天，顧客於apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場、新都廣場及置富南區廣場，以電子消費滿HK$3,000可換領HK$400電子購物/餐飲優惠券；消費滿HK$8,000換領HK$1500電子購物/餐飲優惠券，最高可獲HK$1,900優惠券，兼同時賺取積分，回贈率達18%。

獎賞2: 商場微信號派逾百家商戶獨家優惠

在apm、大埔超級城、wwwtc mall、元朗廣場及新都廣場的商場微信服務號，特設通關優惠專區，顧客可下載逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞，即取即用，優惠包括美容護膚品禮品回贈、影音產品購物券及低至半價折扣優惠等。

獎賞3: 伙拍大眾點評大派逾10萬張立減券

apm、大埔超級城、wwwtc mall、元朗廣場及新都廣場伙拍大眾點評，在5.1檔期推出旅客大禮包，如apm的HK$500大禮包無須消費即可下載，當中包括餐飲、時裝及配飾、美容及個人護理、珠寶及手錶、影音電子優惠券，一個禮包全面滿足旅客各類消費。5大商場合共派發逾10萬張立減券。

獎賞4: apm 閃耀珠飾2X賞；大埔超級城、元朗廣場、新都廣場HK$100優惠券回贈

於4月29日至5月14日，The Point 會員於apm指定珠寶及手錶商舖，以電子貨幣單一消費滿HK$3,000，並完成登記積分，可獲2倍積分獎賞。顧客新登記成為The Point會員更額外送HK$40 超市禮券。

此外，於大埔超級城、元朗廣場、新都廣場及元朗廣場以電子錢即日消費滿指定金額，並出示有效海外旅遊證件或內地居民身分證，可獲HK$100電子購物優惠券乙張及「旅客有賞」套裝一份。

獎賞5: 5月感謝祭 低至HK$1換購心水潮物

apm 將於5月13日舉行開心感謝日，會員憑「開心預留證」於商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可以低至HK$1換購超筍潮貨，包括Apple iPhone14、Dyson 二合一空氣清新機、Apple MacBook Pro及OSIM 迷你天王2等；憑「福袋預留證」於場內以電子貨幣消費滿HK$100，即可換領「美顏福袋」乙個。此外，過千件窩心甜點及人氣美食，包括朱古力、零食、蝴蝶酥、啫喱、飲品等以低至HK$1即場發售。

即日起至5月31日，大埔超級城推出春日開心感謝月，The Point會員於商場以電子消費滿指定金額，即有機會以低至HK$1至抵價換購潮貨，包括iPad Pro、掃拖機器人等; 亦聯同場內逾百個商戶提供多款精選貨品以「一折」、「買一送一」發售。此外，會員於指定商戶消費，可獲得3倍積分獎賞。

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記者：黃穎津