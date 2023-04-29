【綠化香港】2023香港植樹日今日舉行　共栽種8,000棵樹苗

▲ 2023香港植樹日今日舉行。

中銀香港全力支持，羣力資源中心成員機構之一「綠的歡欣」主辦的「2023香港植樹日」於今天在元朗大棠（大樹下西路）舉行，超過2,100名市民一同綠化香港。

今次活動共栽種8,000棵樹苗，品種包括華潤楠、木荷、梭羅樹、石斑木、小果鐵冬青、樟、楓香、楊梅、山烏柏、九節及嶺南山竹子，市民可透過親身種植樹苗，身體力行支持愛護大自然及保護林木。相信經過大家共同努力，傳播環保植樹意識，美化香江，並透過活動提醒市民小心火種，避免引起山火。

行政長官李家超致辭時表示，一年一度的植樹日曾經因疫情停辦三年。現在，香港全面復常，和內地全面通關，與世界全面接軌，全速發展經濟，改善民生。今日，我們一齊培育更綠化的郊野，也一起建設更美好的未來。今日同心合力植樹，象徵共同創造未來。

香港植樹日活動在疫情期間暫停了三年，今年恢復舉辦，大會再次得到解放軍駐港部隊大力支持，派出900名解放軍參與植樹，協助綠化香港。參與植樹活動的團體還包括中聯辦、外交部、中銀香港、和富社會企業、香港青少年軍事夏令營、香港房屋協會、香港房屋委員會、元朗民政事務處、香港電台、香港新界地區事務顧問協會及新界區中學生等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津