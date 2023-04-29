《死屍死時四十四》破2千萬暫成今年港片票房亞軍　鄭中基預告有Edan笑料分享

▲ 《死屍死時四十四》落力四出謝票。

港產片《死屍死時四十四》於4月4日正式上映，截至昨日（4月28日）票房已衝破2000萬元，暫列本年港產片票房第二位。

而《死屍死時四十四》團隊仍繼續努力謝票及宣傳，不少影院在本周末爆滿，受惠政府於今天（4月29日）舉辦「全港戲院日」，市民於各大戲院看電影只需要30元，戲票前日（4月27日）預售反熱烈，今天大部份戲院皆全院滿座。

▲ （左起）胡麗英、楊偉倫、導演何爵天。

毛姐感謝支持港產片

影片主演之一的毛舜筠表示：「自從開關之後，票房要過2000萬已經會係一件極唔容易嘅事，希望大家繼續支持香港電影，繼續支持《死屍死時四十四》。」

至於另一主角鄭中基分享稱：「好多謝所有入場支持我哋嘅觀眾，好感恩衝到去2000票房 ，其實我同Edan（呂爵安）拍戲嗰時發生咗件好好笑嘅事，好想同大家分享，到3000萬票房嗰時我哋就話俾大家知。」

Edan感謝觀眾支持

而Edan說：「好多謝每一個入場支持嘅朋友，如果覺得好睇，希望你哋分享比身邊嘅朋友，亦都希望睇完之後都拎到啲嘢走，覺得開心、抒發、有共鳴，有啲道理拎到走，聽到Roanld講話到3000萬就有一件好笑嘅事同大家分享，都好想知係咩嚟，希望有機會聽到。」

另外，黃又南說：「其實我自己都好耐冇睇過一部笑得咁開心嘅戲，希望更多觀眾可以分享到呢份開心，快啲介紹俾多啲朋友，笑聲係無價嘅！」

余香凝盼衝3千萬

同時，余香凝說：「好開心《死屍死時四十四》過咗2000萬，希望觀眾多啲入場，等我哋可以快啲衝上3000萬，呢部係大家睇完都好開心嘅電影，今日全港電影戲票$30，希望好多觀眾睇完之後推介俾朋友睇，之後再入場睇。」

至於主創包括監製錢小蕙、導演何爵天、毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝、 呂爵安、楊偉倫、劉江、黃文慧、柳應廷及張滿源等，不時四出謝票與觀眾近距離接觸，不少觀眾得知《死屍死時四十四》是近年難得的黑色幽默喜劇，而並非驚慄恐怖、鬼怪劇情，相對提升觀眾入場意慾。

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