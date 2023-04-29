【李啟言傷勢】阿Mo或受尿喉影響而冒汗和疲累 透過儀器操練肌肉
MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。
李啟言父親李盛林牧師在事故後每周都會發出代禱信，在今晚（4月29日）已是發出第40封代禱信，當中首先指：
（一）Mo爸感恩
1.「新醫療團隊的15周」
雖然阿Mo暫時肢體不能自主動彈，但自從新的醫療團隊在15周前接手後，都能透過儀器操練他的肌肉，筋骨，更感恩的是他的血壓沒有太大波動，能承受各式操練而沒有倒垮。
（二）代禱
「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書5:30）
1.阿Mo
心願：「四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」
a)「病毒猖獗，免受感染」：
請記念近日感冒和新冠病毒猖獗，祈求神保護阿Mo免受感染禱告。
b)「MRI電腦素描」：
請為教授們正比對研究事發初期，中段和現在的頸椎電腦素描，以作出正確的評估和醫療方向禱告。
c)「冒汗及血壓穩定」：
近幾天可能因為尿喉影響而感到冒汗和疲累，祈願醫生教授找出原因，也祈禱神保守看顧。
d)「持續不斷的體能强化」：
請為每天仍然有的常規治療操練禱告，盼持續產生效能及有足夠的精神，並安靜平和的心境面對。
另外，李盛林早前接受好友羅乃萱在facebook直播訪問，當中有事要作出更正，續寫稱：
2.MO爸媽
「直播訪問分享」：
最近在好友羅乃萱的面書直播中，分享了阿MO的最新狀況。多謝眾多有心人回應更深入了解他的治療情況。部分傳媒對阿Mo情況仍有誤解的報道，可能由於急趕發稿而造成；請留意澄清及更正如下：
「因應25/4的直播」
有不少回應以為阿MO是可以自主站立和行路。其實..
1.阿Mo是被動地藉著外骨骼累積行了13,000步，而不是可以自己主動地站立，也不是自己控制這外骨骼行路。全是靠這些復康儀器。
2.每轉換到任何地方，都是需要吊機幫助，暫時仍不能靠自己的能力作任何常人的日常活動或位置的轉移。
3.早前醫生提到的95%是不能完全得醫治，而5%是可以完全康復。
請繼續為阿MO信靠神和努力投入復康治療，活動神經(motor nerves)復甦並得醫治禱告。
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撰文 : TOPick柴犬出動