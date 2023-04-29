【李啟言傷勢】阿Mo或受尿喉影響而冒汗和疲累　透過儀器操練肌肉

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

李啟言父親李盛林牧師在事故後每周都會發出代禱信，在今晚（4月29日）已是發出第40封代禱信，當中首先指：

（一）Mo爸感恩

​​1.「新醫療團隊的15周」

雖然阿Mo暫時肢體不能自主動彈，但自從新的醫療團隊在15周前接手後，都能透過儀器操練他的肌肉，筋骨，更感恩的是他的血壓沒有太大波動，能承受各式操練而沒有倒垮。

（二）代禱

「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書5:30）

1.阿Mo

心願：「四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」

a)「病毒猖獗，免受感染」：

請記念近日感冒和新冠病毒猖獗，祈求神保護阿Mo免受感染禱告。

b)「MRI電腦素描」：

請為教授們正比對研究事發初期，中段和現在的頸椎電腦素描，以作出正確的評估和醫療方向禱告。

c)「冒汗及血壓穩定」：

近幾天可能因為尿喉影響而感到冒汗和疲累，祈願醫生教授找出原因，也祈禱神保守看顧。

d)「持續不斷的體能强化」：

請為每天仍然有的常規治療操練禱告，盼持續產生效能及有足夠的精神，並安靜平和的心境面對。