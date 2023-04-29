【新冠未完？】孔繁毅料疫情還有7至8周後才見頂　Arcturus對港仍有威脅

▲ 孔繁毅相信，流感、新冠仍未見頂。 （資料圖片）

新冠疫情近日有回升趨勢，對於政府稱近日檢測陽性比率上升4倍；政府專家顧問孔繁毅預期，新冠疫情還要7至8星期後才見頂峰。而流感方面，料下月到高峰期，之後回落。

孔繁毅認為，流感高峰期會較快過去，指出流感病毒在氣溫較和暖下，會開始不活躍，相信5月氣溫就有影響。只是今年高峰期較以往延遲，因市民一脫口罩才爆流感，才延後了三個月。

他提議一老一幼群組要打流感針，如果還未打流感肺炎鏈球菌13價疫苗，就要盡快接種。他又指疫苗科學委員會正討論使用全新15及20價肺炎鏈球菌疫苗，料下半年市民可接種。

反而新冠疫情，他預期稍遲才回落，要到7至8星期後才到高峰。至於新變種病毒Arcturus感染比率亦正在上升，孔繁毅說Arcturus是BA.2分支之一，因不少人已曾經感染BA.2病毒，社區免疫屏障較高，相信威脅香港不大。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（29日）出席電視節目時表示，近日檢測陽性比率上升4倍，而新變種病毒Arcturus感染比率亦正在上升。不過盧寵茂認為，市民應對疫情能力已大幅提升，即便春夏季高峰來臨，現時措施仍足以應付。

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責任編輯：吳卓峰