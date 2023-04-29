  • 26°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 20:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠未完？】孔繁毅料疫情還有7至8周後才見頂　Arcturus對港仍有威脅

社會 19:41 2023/04/29

分享：

分享：

熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

孔繁毅相信，流感、新冠仍未見頂。 （資料圖片）　

新冠疫情近日有回升趨勢，對於政府稱近日檢測陽性比率上升4倍；政府專家顧問孔繁毅預期，新冠疫情還要7至8星期後才見頂峰。而流感方面，料下月到高峰期，之後回落。

孔繁毅認為，流感高峰期會較快過去，指出流感病毒在氣溫較和暖下，會開始不活躍，相信5月氣溫就有影響。只是今年高峰期較以往延遲，因市民一脫口罩才爆流感，才延後了三個月。

他提議一老一幼群組要打流感針，如果還未打流感肺炎鏈球菌13價疫苗，就要盡快接種。他又指疫苗科學委員會正討論使用全新15及20價肺炎鏈球菌疫苗，料下半年市民可接種。

反而新冠疫情，他預期稍遲才回落，要到7至8星期後才到高峰。至於新變種病毒Arcturus感染比率亦正在上升，孔繁毅說Arcturus是BA.2分支之一，因不少人已曾經感染BA.2病毒，社區免疫屏障較高，相信威脅香港不大。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（29日）出席電視節目時表示，近日檢測陽性比率上升4倍，而新變種病毒Arcturus感染比率亦正在上升。不過盧寵茂認為，市民應對疫情能力已大幅提升，即便春夏季高峰來臨，現時措施仍足以應付。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【復常之路】洋紫荊維港遊生意額回升至疫前水平　五一假期香港小輪接待人增3成
今日 18:02
【復常之路】洋紫荊維港遊生意額回升至疫前水平　五一假期香港小輪接待人增3成
【著數優惠】新地15大商場推五一消費優惠　料5月生意人流將較去年升3成
今日 18:28
【著數優惠】新地15大商場推五一消費優惠　料5月生意人流將較去年升3成
【綠化香港】2023香港植樹日今日舉行　共栽種8,000棵樹苗
今日 18:39
【綠化香港】2023香港植樹日今日舉行　共栽種8,000棵樹苗

你可能感興趣

【復常之路】洋紫荊維港遊生意額回升至疫前水平　五一假期香港小輪接待人增3成
今日 18:02
【復常之路】洋紫荊維港遊生意額回升至疫前水平　五一假期香港小輪接待人增3成
【著數優惠】新地15大商場推五一消費優惠　料5月生意人流將較去年升3成
今日 18:28
【著數優惠】新地15大商場推五一消費優惠　料5月生意人流將較去年升3成
【綠化香港】2023香港植樹日今日舉行　共栽種8,000棵樹苗
今日 18:39
【綠化香港】2023香港植樹日今日舉行　共栽種8,000棵樹苗
口罩 盧寵茂 肺炎 流感 疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
13:33 2023/04/28
【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
今日 13:52
【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持
今日 11:08
【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持