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林宥嘉紅館騷大晒廣東話　林家謙撐場陪觀眾大合唱

娛樂 20:21 2023/04/29

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

林宥嘉紅館騷開鑼。

林宥嘉《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》昨晚於紅館展開一連三晚的演出，相隔四年林宥嘉（Yoga）再來港開騷，全場爆滿，馮允謙、林家謙，趙祥誠、鄧小巧、陳維諾Van Chan等圈中好友紛紛前來捧場支持。

為了今次演唱會的完整效果，宥嘉一早呼籲歌迷不要攜帶熒光棒、熒光手環、發光頭飾、燈牌等進場，現場為觀眾派發新版應援旗，上面寫着「Only love can overflow black holes（唯有愛能滿溢出黑洞）整晚紅館歡呼聲跟著旗海飄揚，氣氛熱烈。

首場宥嘉帶著電結他現身，一口氣唱了《一點點》、《請說》、《飄》、用《讓世界毀滅》，接著他開腔用廣東話打招呼。宥嘉說：「idol演唱會的導演團隊本身是香港人，所以每次回到香港就有回到主場的感覺，希望今晚能帶給大家最好的演唱會。今晚很特別，爸媽都來了。佢哋聽唔明廣東話，所以呢個係借口，我可以講多啲普通話，講少啲廣東話。哈哈....」

唱出三首新歌。

整場演唱會的造型全部翻新，更於香港首唱3首新歌，包括 《我不是神，我只是平凡卻直拗愛 著你的人》、《懲罰》、《白》，特別為香港場而準備。

在Encore時宥嘉讓大家點歌。在唱《說謊》時舞台屏幕播出很多宥嘉出道以來的舊片段，全場一起大合唱，宥嘉特意為香港樂迷改歌詞，如「我好久沒來香港」。

完場後，歌迷不肯離開，一直喊安歌，最終宥嘉兩度重返舞台，更有求必應即場點唱，在唱《壞與不壞》時，宥嘉跟大家說，「有一個好消息，這晚大家可以和作這首歌的林家謙合唱，因為家謙就坐在 台下。」全場即歡呼四起。

安歌部份，他一連唱出《歇斯底里》、《背影》、《殘酷月光》、《伯樂》、《心有林夕》、《耳朵》及《擁有》7首歌再以《少女》為演唱會頭場劃上圓滿句號。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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