【旅行注意】6歲女童遊日染萊姆病險至腦膜炎　醫生：只需帶備一物可預防

▲ 外遊要帶備驅蟲劑。

一家大細去旅行本來是開心事，但如果不幸染病便相當擔心及掃興。台灣一名6歲女童月初與家人同遊日本，遊覽京都一個郊區數日後身體出現紅斑、發高燒等病徵，至返台後紅斑甚至擴散全身，經醫生檢查後確診感染「萊姆病」。醫生指萊姆病大部分是被牛蜱叮咬後受感染，部分患者或不會有出紅斑情況，如因而延誤治療或可引發腦膜炎等嚴重疾病，醫生指外遊時要帶備驅蟲用品，可有效預防。

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綜合台灣傳媒報道，當地一名6歲女童本月初與家人一同遊日，前往京都嵐山郊區3天後臉頰出現被蚊蟲叮咬的紅斑。女童其後發高燒至40度，並有頭腦、淋巴腫大症狀。女童返台後隨即就醫，其時紅斑已擴散至手腳全身，經醫生檢查後確診感染「萊姆病」。

▲ 女童面上出現紅斑。

該位6歲女童入院後被送入專責病房治療，經抽血檢查後證實是細菌感染併發菌血症，服用抗生素治療後情況已有好轉，將於1個月後再次接受血清檢查確認病例。

延誤治療可致腦膜炎

據高雄阮綜合醫院兒科主治醫生林佼瑩指出，萊姆病的主要感染途徑主要是患者被體內有伯氏疏螺旋體菌的壁蝨（即牛蜱）叮咬所致。她指萊姆病於歐美較為常見，中國等亞洲地區亦有病例但為數較少，潛伏期一般為3至30天，感染首周屬黃金治療期，約有25%患者會因為感染後沒有出現紅斑病徵而延誤治療，導致的後遺症可引發皮膚病變，或影響神經及心臟而引致心肌炎、腦膜炎甚至腦神經發炎。

▲ 女童返台後接受治療。

醫生建議帶備驅蟲劑遊郊區

林醫生指萊姆病一般在夏天至初秋期間屬感染高峰。作為傳播媒介的牛蜱多藏身於野外草叢，有時亦會在家中或酒店房間出現，故提醒旅行並前往郊區或接近草叢期間最好穿著長袖衫褲，並隨身帶備驅蟲用品，回程後亦應注意身上是否有被蚊蟲叮咬痕跡。

▲ 紅斑擴散全身。

感染後紅斑狀似牛眼

據衞生防護中心資料，萊姆病屬北半球最常見的人類蜱傳染病。受感染者早期會出現如牛眼般的紅斑，皮疹從牛蜱叮咬的部位逐漸擴大，觸摸時感覺溫暖，但很少發癢或疼痛。部分患者或出現全身性流感疾病，或有明顯的呼吸道症狀，如發燒，疲勞，頭痛，肌肉或關節疼痛。臨床表現包括麻木、疼痛、神經麻痺（如面神經麻痺）和腦膜炎。嚴重者有機會發生心臟炎和心律失常。然而萊姆病的死亡率其實相當低，感染早期使用抗生素治療可阻止併發症。

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責任編輯︰王明芳