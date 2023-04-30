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【聲夢歌手】菊梓喬曾遇車禍自此受頸痛纏繞　Hana怕做錯決定變成植物人

娛樂 12:10 2023/04/30

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歌手菊梓喬（Hana）於年少時曾遇車禍。

歌手菊梓喬（Hana）將於下月舉行《菊梓喬Hanafinity演唱會2023》，正忙於排練的Hana身體不佳，因此一直以來都未能成為跳唱歌手，只能以少量動作配合演出。

原來，菊梓喬曾於約13歲時遇上車禍，導致頸椎受損，由於做手術會有一半機會成為植物人，因此Hana多年來寧願忍痛亦不想承受這風險。

【菊梓喬演唱會】相隔4年再舉行個唱　Hana選520開騷憑歌示愛

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受車禍影響

年少時的Hana曾遇上嚴重車禍，令她的手無法舉高，但因小時候未有妥善處理，令近年痛楚增加，頸椎亦會有翻風落雨時痛得要命，她透露曾因頸椎發炎而整天只能躺在床上休息。

雖然做手術有機會醫治頸椎部位改善痛楚，然而醫生告知Hana做手術會有一半機會成為植物人，令她卻步，擔心從此癱瘓。

【演唱會事故】星夢一姐菊梓喬耳膜受損　網上報平安體諒發生混亂情況

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物理治療費用高

她一直有做物理治療抒緩痛楚，而有一種在水中做的物理治療有助軟膠增生，不過需花費四、五十萬元，龐大的開支加上治療時間較長，令她考慮可能退休時才做。

頸椎問題一直困擾Hana，除了會引起痛楚外，她多年來都不能有太大動作，如無法玩機動遊戲，以及不適合跑步。

作為舞台上的演出者，Hana自知自己以靜態表現為主，其排舞老師慢慢教她一些小小的動作，助她做好每次的表演。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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