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【五一黃金周】歐陽伯權就復活節假高鐵站稍迫致歉　五一長假將靈活加班

社會 10:43 2023/04/30

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

港鐵主席歐陽伯權。（資料圖片）

內地五一黃金周假期昨日展開，港鐵主席歐陽伯權今日（30日）表示，知道黃金周或長假期乘客量增加，會一路監察，靈活增加班次，認為毋須擔心。

歐陽伯權指，疫情下高鐵未復運時，已利用很多時間改良高鐵站，讓開關後的工作繼續暢順，包括增加電子螢幕、加快通關程序，並跟相關單位討論增加站點，由以前58個站點，升至66個站點，例如東莞、廣州等受歡迎地點，而本月1日高鐵站錄得8萬人次，本月10日亦錄得4至5萬人次，服務水平開始回復正常。

他亦就復活節期間首日高鐵站稍為擠迫，向市民致歉，指車站安排翌日已有改善，乘客不用站立多個小時。他認為，任何一個機構無可能十全十美，每一日都要想辦法更好服務市民。

另外，他指港鐵在疫情前每日乘客量近500萬人次，現已回復至正常的9成多，每日約450萬人次，但遊客量仍未及疫情前水平。

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責任編輯：馮琪雅

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