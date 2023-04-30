【得不償失】200磅女債主重壓88磅女債 致當場失禁內出血亡判決結果出爐

台灣去年發生一宗體重逾200磅的女子因追債壓死瘦削債女的案件，涉案的黃姓女子坦承一時失控才會壓死人，請求輕判，判決結果日前出爐。

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綜合當地媒體報道，判決指出，約88磅死者游女因急用錢周轉，向重逾200磅黃女借了2000元新台幣，惟卻「有借無還」，雙方經常因這筆錢起爭執，直到去年9月14日晚上，黃女又向游女討債不果，雙方發生肢體衝突，黃女失控徒手、持衣架毆打對方，之後將游女拉倒在地，便騎坐在對方的背部，令對方動彈不得之餘，亦導致對方大小便失禁，而且失去反應。

黃女發現後，隨即將游女拖到社區中庭位置便離開，奄奄一息的游女其後被民眾發現，慌忙送院搶救，惟因多處肋骨斷裂、血胸與肺部挫傷等傷勢導致休克，最終傷重不治。檢方因此以傷害致死罪將黃女起訴。

複訊時，黃女稱只是一時氣憤動手打人，但否認有殺人之犯意，只想給對方教訓；檢方調查時，為協助釐清案情，還要黃女當庭當體重。

準備庭時，黃女改口認錯，坦言是一時情緒失控才會失手打死游女，請求法官寬恕、從輕量刑，並希望能以3萬元新台幣交保，好讓她能與游女家屬商談和解。但檢方認為，黃女一度辯稱是跌倒才會坐到游女身上，犯後態度並不良好，且涉犯重罪、有逃亡之虞，建請從重量刑、並延押。

桃園地院法官審酌，黃女至今未與死者家屬達成賠償和解，犯後態度難謂良好，日前依傷害致死罪重判9年6月。全案還可上訴。

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責任編輯：羅嘉欣