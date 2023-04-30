【肥媽李鼎】肥媽兒子被暴打致面目全非　Maria Cordero擸刀以暴制暴

▲ 《肥媽李鼎》

由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）任主持的TVB飲食節目《肥媽李鼎》，在明晚（5月1日）播出的第4集，主題為「火爆事件簿」。

愛錫家人的肥媽在《肥媽李鼎》坦言，屋企人是她不能被觸及的底線：「唔好搞到我屋企人，如果唔係老竇都係假！」

肥媽邊炮製「火爆酸辣粉」邊說為保護兒子做過的火爆事，說：「有一年過年，有個差唔多19歲好大隻嘅𡃁仔，佢畀人用桔掟中後面，我個仔嗰時2歲幾哈哈哈喺度笑，佢就打到我個仔個鼻腫晒流晒血，成個面係認唔到樣，個仔一返到嚟就嗌救命，我就咁拎住把刀衝出去，一刀就劈落去，一劈佢就一縮，佢件軍褸爛咗啲棉花出晒嚟。」

回憶起當時的畫面，肥媽哽咽說：「冇得傾呀呢鑊，你唔明一個做阿媽嘅感覺……佢（兒子）個鼻爛晒成個樣都唔同咗……你有咩理由咁樣打我個仔，我嘅底線就係我啲仔女…….」

鼎爺怒打色狼

性格同樣火爆的鼎爺則大爆「老臨抽水」事件，他說：「有次喺TVB拍嘢，佢係一線女演員，有個臨時演員借啲意喺度揩吓哄下，我話你搞咩嘢，佢話關你X事，我即刻着火，跟住佢就變咗豬頭喇叭嘴！」

肥媽與游游即時八妹上身問該女星是誰，鼎爺說：「80年代，依家返咗內地工作。」

游游爆肥媽粗口流暢

游游講到不少人認為肥媽和鼎爺十分躁底，肥媽坦言：「大聲唔代表我唔斯文，講粗口唔代表冇文化。」鼎爺接話：「黃霑有冇文化？佢句句都有粗口嘅。」

此時，游游竟膽生毛說：「肥媽講得十分之流暢。」肥媽即拋窒游游說：「乜你有聽到我講粗口咩？」鼎爺則自爆講粗口獲讚賞，他笑言：「我講粗口好順耳㗎喎，有人話我講粗口有高低音Do Re Mi。」

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