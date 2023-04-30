【夏天消暑】實測6種顔色衫戶外曬5分鐘溫差可達16°C　專家推介3種顔色助消暑

夏天熱辣辣，出門難免會大汗淋漓，如果想涼爽一點，也可從衣物顔色著手。日本節目早前實測6種顔色衣物的吸熱程度，發現不同衣物經過陽光照射後，表面溫度差異甚大，最高可相差攝氏16度，而專家亦推薦了幾種相對較涼爽的顔色。

影片推介：

日本名古屋電視台節目《メ〜テレ》早前實測了紅、黃、白、黑、藍、綠共6種顔色的T恤，在正午時分放在陽光下照射，並以紅外線儀器測試T恤表面溫度的變化。2分半鐘後，黑色T恤的膊頭部分，在紅外線鏡頭下呈現代表高溫的紅色，而白色及黃色T恤的表面溫度變化不大。經過5分鐘實測後，白色T恤的表面溫度在攝氏44度左右，而黑色T恤大約為60度，兩者相差達16度。

節目又引述日本國立環境研究所高級研究員一之瀨俊明的研究，指不同顔色的衣物在陽光下暴露5分鐘，表面溫度可相差達20度，他解釋，這與顔色對於光的反射率和吸收率有關。他舉例，白色T恤幾乎可以反射所有光，而藍色T恤可以反射藍色可見光，黑色T恤則會吸收光源，因此吸熱程度高。

另外，測試亦發現紅色T恤的吸熱程度低於綠色，兩者經過陽光照射5分鐘後，表面溫度相差約15度，這是因為紅色對於陽光的反射率較高。

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一之瀨俊明建議，市民在炎熱的天氣下，可穿顔色較鮮豔的衣服，除了白色外，黃色、灰色及紅色都是較好的選擇。

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責任編輯：羅嘉欣