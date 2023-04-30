【開心香港】開心香港活動昨日展開　陳茂波：有助鞏固經濟復蘇

▲ 陳茂波昨日（29日）到「開心香港」系列活動首個美食市集，指參展商和市民都展現歡樂笑臉。（財政司長網誌圖片）

財政司長陳茂波表示，4月中發放的消費券和最近展開的「開心香港」系列活動，除了希望讓市民開心，也有助鞏固第2季度經濟復蘇和市場正面預期。

陳茂波今日（30日）發表網誌，提及「開心香港」系列活動昨日啟動，包括昨起一連兩天在灣仔會展舉行的首個美食市集，逾10個攤檔參與，他昨日到現場參與其中，嘗試沖調香滑奶茶和烤製「雞蛋仔」，也用消費券買了些食品，形容美食市集氣氛愉快。

下一個美食市集將於下周末即5月6至7日，移師到沙田大會堂和沙田公園，九龍區美食市集則會在6月首個周末於觀塘海濱舉行。未來數月亦會陸續在黃大仙、尖沙咀、元朗和旺角等地區舉辦其他主題式美食市集。

他形容，積極樂觀的氛圍有利消費和經濟，本港的零售銷售額已連升3個月，銷售貨值也回復到超過300億元水平，自今年2月初本港全面恢復通關，訪港旅客逐步增加，本地消費意欲進一步好轉，令總體私人消費表現大幅改善，抵銷出口持續疲弱的影響，成為支撐首季經濟改善的主要動力，相關利好因素將反映在本周發表的首季經濟數字及零售銷售數據。

他形容今年是擺脫疫情、經濟復蘇之年，財政政策已調整為「中間偏鬆」，以維持財政穩健，但在經濟復蘇之初，政府不敢掉以輕心，以積極有為態度透過不同舉措和活動，提振市場對經濟前景的信心和市民對經濟復蘇的期盼。

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責任編輯：馮琪雅