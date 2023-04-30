【連環劫案】深水埗剪刀賊1小時連劫4店被捕　1女店員遇襲送院

▲ 今早（30日）1名賊人闖入長沙灣道一間便利店行劫。（有線新聞影片截圖）

深水埗發生連環劫案，今早（30日）不足1小時共4間店舖遭賊人闖入企圖行劫，男賊人持剪刀指嚇收銀店員，但最終只在長沙灣道1間便利店得手，劫去1,000元現金逃去，另一間便利店女店員手臂則遭賊人以剪刀襲擊造成紅痕送院治理。警方接報後，在深水埗拘捕1名35歲本地男子，該名疑犯現正被扣留調查。

警方今午5時交代案情，深水埗警區刑事調查隊第6隊主管鄭源霖表示，今早10時許深水埗警區先後接報4宗劫案，其中3宗賊人均事敗逃去。

警方指，最先發生於今早10時許，在大埔道47至49號地下1間「7仔」便利店，1名中年男子手持一把剪刀，指嚇當時正在收銀處當值店員，要求店員交出財物，惟店員沒有理會並報警求助，賊人事敗逃去；相隔10分鐘，1名男子到長沙灣19號地下1間OK便利店，同樣拿出剪刀指嚇收銀員，今次成功劫去約1,000元現金。

約半小時後，賊人分別到南昌街89號地下的1間餅店，以及汝州街263號地下7仔，以同一手段持剪刀指嚇店員，但兩間店員均無遵從賊人指示，賊人事敗逃去。不過，其中在汝州街7仔行劫期間，賊人曾用剪刀襲擊當值女店員左邊手臂一下，造成約3厘米紅痕，受傷女店員隨即送院治理。

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警方翻查閉路電視後，鎖定1名男疑犯，其後由西九龍衝鋒隊到場掃蕩，約11時左右，成功在北河街及荔枝角道交界拘捕1名跟閉路電視衣著相同的的35歲男疑犯，身上搜出一把懷疑與案件有關剪刀，長約20厘米，疑犯現正被扣留調查。

鄭源霖指，手持剪刀行劫是比較少見的犯案手法，被捕疑犯為本地男子、持有香港身份證，報稱無業，據報該男子被捕時正在北河街一帶徘徊，當時精神狀況正常，警方正循疑犯背景、犯案原因及其他案底進行調查，暫未有資料提供。

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責任編輯：馮琪雅