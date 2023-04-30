【連環劫案】深水埗連環劫案　剪刀賊1小時連劫3間便利店

▲ 今早（30日）1名賊人闖入長沙灣道一間便利店行劫。（有線新聞影片截圖）

深水埗發生連環劫案，今早（30日）10時許，不足1小時共有3間便利店遭賊人闖入企圖行劫。1名賊人闖入長沙灣道一間便利店，持剪刀指嚇職員聲稱，劫去約1,500元現金，得手後登上一輛的士逃去，案發後另外兩間分別位於南昌街及汝州街的便利店，疑遭同一名賊人搶劫。警方將案件列作搶劫案，拘捕1名男子。

首宗便利店劫案於今早約10時12分，發生於長沙灣道19號一間便利店，相隔數分鐘後，警方再接報指，相隔1.2公里、位於大埔道47號一間便利店亦遭剪刀賊行劫，但賊人空手逃去；其後在約10時52分，距離長沙灣道19號首間便利店約750米的汝州街261號一間便利店，同遭行劫，損失有待點算。

據悉賊人身穿黑衫短褲，40歲左右，頭頂微禿，警方調查後不排除3宗便利店劫案，為同一人所為。

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責任編輯：馮琪雅https://bit.ly/34FTtW9