  • 27°C
香港時間 : 2023430日 (週日) 13:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【連環劫案】深水埗連環劫案　剪刀賊1小時連劫3間便利店

社會 12:10 2023/04/30

分享：

分享：

熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

今早（30日）1名賊人闖入長沙灣道一間便利店行劫。（有線新聞影片截圖）

深水埗發生連環劫案，今早（30日）10時許，不足1小時共有3間便利店遭賊人闖入企圖行劫。1名賊人闖入長沙灣道一間便利店，持剪刀指嚇職員聲稱，劫去約1,500元現金，得手後登上一輛的士逃去，案發後另外兩間分別位於南昌街及汝州街的便利店，疑遭同一名賊人搶劫。警方將案件列作搶劫案，拘捕1名男子。

首宗便利店劫案於今早約10時12分，發生於長沙灣道19號一間便利店，相隔數分鐘後，警方再接報指，相隔1.2公里、位於大埔道47號一間便利店亦遭剪刀賊行劫，但賊人空手逃去；其後在約10時52分，距離長沙灣道19號首間便利店約750米的汝州街261號一間便利店，同遭行劫，損失有待點算。

據悉賊人身穿黑衫短褲，40歲左右，頭頂微禿，警方調查後不排除3宗便利店劫案，為同一人所為。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅https://bit.ly/34FTtW9

相關文章

【交通意外】女子凌晨旺角過馬路　遭的士撞倒受傷
今日 11:19
【交通意外】女子凌晨旺角過馬路　遭的士撞倒受傷

你可能感興趣

【交通意外】女子凌晨旺角過馬路　遭的士撞倒受傷
今日 11:19
【交通意外】女子凌晨旺角過馬路　遭的士撞倒受傷
深水埗 搶劫 罪案 的士 長沙灣 便利店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
13:52 2023/04/29
【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
13:33 2023/04/28
【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持
11:08 2023/04/29
【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持