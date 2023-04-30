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【移除古樹】康文署移除中環上亞厘畢道兩棵古樹名木　控制褐根病蔓延

社會 12:34 2023/04/30

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

中環上亞厘畢道列入《古樹名木冊》的兩棵細葉榕昨晚（29日）被移除。（康文署圖片）

康樂及文化事務署昨晚（29日）移除兩棵位於中環上亞厘畢道，感染褐根病並有倒塌風險的古樹名木，署方稱為保障公眾安全及控制褐根病的蔓延。

有關古樹名木是兩棵榕樹（細葉榕），於《古樹名木冊》內的編號為LCSD CW／77 及 LCSD CW／78，樹木高度分別為22米及10米。發展局樹木管理辦事處分別於2020年9月和2019年2月，確定上述兩棵榕樹感染褐根病。

康文署挳示，一直為兩棵榕樹進行定期詳細檢查和護養，包括樹冠減裁、架設纜索和施放殺真菌劑等，但兩棵樹的健康及結構狀況持續轉差，葉量日漸稀疏，根部和樹幹底部位置的木質已明顯腐爛，顯示該樹受褐根病感染的情況嚴重，並有倒塌風險。署方諮詢發展局綠化、園境及樹木管理組、城市林務諮詢小組及中西區區議會有關移除該兩棵樹木的意見後，已於昨晚移除該兩棵樹木，並會安排在附近花園道的迴旋處花圃補種兩棵豆梨。

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責任編輯：馮琪雅

樹木 中環 中西區 康文署 區議會 發展局 文娛藝術

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