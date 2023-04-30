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熱門關鍵字 : 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
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何超雲未婚夫與疑犯同姓同職引討論　賭王千金IG放閃晒蜜照心情靚

娛樂 13:45 2023/04/30

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲於IG放閃。

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲最近與任職消防員、王姓未婚夫Douglas一同蜜遊日本，Sweet到爆！ 

一名中國籍男消防員日前於日本被捕，由於涉案消防員跟超雲未婚夫同姓同職，因而引起關注。不過超雲於IG分享甜蜜旅行相放閃，相信其心情未有受影響。

香港消防員日本涉性侵被捕　何超雲未婚夫與疑犯背景相近引關注

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超雲放閃

超雲於IG分享旅遊點滴，向大家發放閃光彈，並寫道：「🌳🦀☔️🥩🍨📸🫱🏾‍🫲🏻」

不少網民於超雲IG留言，不過超雲未有理會。

【賭王千金】孖消防隊目男友日本旅行　何超雲IG放閃食拉麵拍拖夠貼地

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背景相近

Douglas與涉案男子同樣是30歲、姓Wong、名字中有Tak字，並於九龍區任職。

資料顯示，涉案的王姓消防隊長畢業於香港教育大學，並在黃大仙消防局駐守。

至於Douglas則是6年前於南澳大學畢業，當消防員已有5年，本來一直駐守新界北區，自與超雲戀情曝光後，被調至尖東消防處總部任高級消防隊長，據悉於總部負責任文職為主。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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