【特別回扣】港燈凍結5月燃料調整費　維持每度電90.6仙

▲ 港燈宣布5月份燃料調整費不用上調，凍結在4月水平。（資料圖片）

港燈將從燃料價格調整條款賬，撥出款項作「燃料費特別回扣」，令5月份燃料調整費不用上調，凍結在4月水平，維持每度電90.6仙。

港燈發言人表示，隨著國際燃料價格自年初開始回落，港燈燃料調整費升幅亦明顯放緩，5月份每度電的燃料調整費按機制應上調 1.1仙，至每度電91.7仙，但考慮到近月燃料價格走勢，港燈相信燃料調整費將如3月份預測可望在今年年中回落。港燈遂決定以回扣方式，令客戶在5月份須繳交的燃料調整費，凍結在4月的水平，維持每度電90.6仙。

另一方面，港燈跟中電合作發展的海上液化天然氣接收站將於年中投產，港燈稱此舉有利購買價格具競爭力的天然氣，對控制燃料成本有幫助。根據港燈與政府簽訂的《管制計劃協議》，所有燃料成本，屬實報實銷。港燈不會從中獲利。

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責任編輯：馮琪雅